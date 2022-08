Chiky Bombom habla de "Ojos de mujer 2"; promete más polémica y muchas emociones: "Aprendí a no juzgar"

Ojos de mujer, el talk Show que ha dado mucho de qué hablar, regresa con una segunda temporada la cual se va a estrenar este próximo 18 de agosto a través de E! Entertainment Televisión, en esta edición sus presentadoras hablarán de temas importantes para la sociedad actual.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Chiky Bombom la estrella de redes sociales habló sobre el estreno de “Ojos de Mujer”, programa en el que participa desde su primera edición.

Chiky dijo estar contenta y plena con la llegada de esta segunda temporada pues ella desde que inició con el proyecto dijo estar segura del éxito que iba a tener.

“Yo lo sabía, yo sabía que iba a tener este boom, porque es el alma me lo decía, mira ‘Ojos de mujer’ es el show más diferente que ha existido en la televisión hay que ser totalmente honestos, estamos acostumbrados a ver muchísimas poses y a ver cositas demasiadas light, la gente quiere lo real, el pueblo exige lo real y es exactamente lo que se está trayendo, cosas reales, temas reales, temas cotidianos” dijo Chiky Bombom para El Heraldo de México

Hablan sin censura pero con respeto

La estrella de redes sociales, así mismo aseguró que el público puede ser parte de los temas que se tocarán en esta nueva temporada pues son ellos los que dan el éxito al Talk Show.

Por otra parte Chiky bombom habló de la no censura que existe en “Ojos de mujer”, pues pese a que se tocan temas un tanto polémicos, sin embargo, así como lo hicieron en la primera edición también en esta segunda abordarán temas fuertes sin ningún tipo de censura pero claro, con mucho respeto.

“Es lo que hacemos en ‘ojos de mujer’ damos nuestra opinión sin censura pero respetando, desde el amor, educando, inspirando, motivando…” dijo Chiky bombom

Foto: Captura de pantalla

Chiky se considera como una de las mujeres más claras y honestas, es por eso que considera su participación en “Ojos de mujer” ha sido muy bien aceptada pues dice las cosas como son y asegura que con sus declaraciones no le ha hecho mal a nadie.

Chiky Bombom aprende mucho de sus compañeras

Elizabeth Gutierrez, Karla Medina, Erika de la Vega y Chiky Bombom estarán de nuevo al frente de “Ojos de mujer 2” y prometen muchos temas más polémicos que en la edición pasada.

Por otra parte Chiky compartió con El Heraldo de México lo afortunada que se siente de trabajar con mujeres empoderadas y exitosas como lo son sus compañeras Elizabeth Gutierrez, Karla Medina y Erika de la Vega de quienes ha aprendido mucho de ellas, pero en especial Erika en la temporada pasada le dejó una gran enseñanza.

Foto: IG @chikybombomreal

“En la primera temporada aprendí gracias a Erika a no juzgar, me acuerdo que nos pusieron una imagen de una persona tatuada y yo dije está como loco pero no sabía que cada tatuaje de esa persona tenía un significado un porqué y cuando lo explicaron me sentí tan mal y aprendí en la primera temporada a no juzgar”. Contó Chiky bombom en exclusiva para El Heraldo de México

Si tu deseas ver esta nueva temporada pero no has visto la primera, no te preocupes pues todos los capítulos ya están disponibles a través de la plataforma Youtube.

