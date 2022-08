Así fue el épico momento en el que Ana Bárbara enfrentó a Daniel Bisogno en Ventaneando

En televisión pueden ocurrir muchas cosas y más si es en vivo, tal y como ocurrió hace algunos años en Ventaneando cuando de sorpresa llegó Ana Bárbara al foro en donde se graba dicho programa de espectáculos.

Y es que para nadie es un secreto que el humor tan negro de Daniel Bisogno le ha causado varios problemas, y este no fue el caso pues días antes el conductor de Ventaneando hizo una serie de comentarios ofensivos en contra del fisico de “La Reina Grupera”.

Fue debido a lo antes mencionado que la intérprete de temas como “Bandido”, “Lo Busqué”, “Loca”, entre muchos otros más que pidió derecho a réplica a la misma Pati Chapoy por lo que ésta accedió y la cantante estuvo presente en el foro de TV Azteca y enfrentó al polémico periodista.

El día llegó y Ana Bárbara se hizo presente en Ventaneando, sin embargo, Daniel Bisogno no sabía nada sobre su visita a su lugar de trabajo, por lo que todo fue una sorpresa para él.

Sin embargo, Ana Bárbara no llegó sola pues lo hizo acompañada de Irma Serrano “La Tigresa” quien también es conocida por su fuerte temperamento por lo que el momento fue bastante incómodo para Bisogno.

Foto: Captura de pantalla

Inmediatamente después de su presentación Ana Bárbara se sentó a lado de Pati Chapoy y comenzó el reclamo hacia Daniel Bisogno, luego que éste días antes aseguró que la separación entre los ojos de la cantante la hacían parecer como marciana.

Pese a los ataques en su contra, el conductor de Ventaneando se mantuvo sereno y no ofendió en ningún momento a la cantante, pero Ana Bárbara siguió en modo ofensivo pues estaba realmente molesta.

Foto: Captura de pantalla

Una de las condiciones que Ana Bárbara puso a Pati Chapoy para que ésta la pudiera entrevistar fue que Daniel Bisogno no debía estar en el mismo lugar que ella, por lo que la periodista hizo una petición muy especial a su púpilo que fue irse detrás de cámaras.

“Quiero comentarles que Ana Bárbara me hizo una petición: ‘sí me quedo, si me concedes que no esté frente a mi a Bisogno’, entonces le vamos a pedir a Bisogno que se vaya atrás de las cámaras porque quiero entrevistarlas a las dos y como eres un hombre muy maduro, lo vas a aceptar y luego regresas y asunto arreglado…” dijo Pati Chapoy a Bisogno en aquel momento