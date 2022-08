Viuda de Fernando del Solar deberá salir de la casa en donde vivía con el conductor, asegura abogada de Ingrid Coronado

El pasado 30 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto luego del inesperado fallecimiento del conductor de origen argentino Fernando del Solar, a casi dos meses de su muerte, las noticias alrededor de éste continúan pues ahora se ha dado a conocer que su viuda deberá abandonar la casa en donde vivió los últimos años con el también actor.

Y es que tras la muerte de Fernando del Solar, mucho se ha señalado a Ingrid Coronado, incluso se dijo que la también conductora había demandado al argentino unos días antes de su muerte, pero es la abogada de la ex integrante de Garibaldi quien aclaró todas las dudas respecto a lo que se ha venido diciendo.

Fue en entrevista para Ventaneando en donde Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado aclaró todo respecto al tema de la demanda que supuestamente la ex conductora de Venga la Alegría interpuso al padre de sus hijos, misma que dejó claro no fue cierta.

"El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia", dijo la abogada.

Foto: IG @annaferro8

Por otra parte, Ramírez reveló que el departamento en el que vivió Fernando del Solar en sus últimos días de vida en Cuernavaca es propiedad de Ingrid Coronado, sin embargo, ésta jamás le pidió una renta ni el pago a su ex esposa por habitar dicha propiedad, por lo que ahora que ya no está el argentino su viuda Anna Ferro deberá salir de esta casa.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, aseguró la abogada para Ventaneando

Foto: IG @annaferro8

La representante legal de Ingrid Coronado, también habló sobre la pensión que Fernando del Solar debía pagar a sus hijos y que supuestamente a su muerte quedó debiendo al juzgado más de 300 mil pesos porque el fallecido conductor decidió solamente pagar la colegiatura de uno de sus hijos y no de los dos y el seguro de gastos médicos como se había determinado en un principio.

“En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por el pago de esa colegiatura",dijo Claudia Ramírez