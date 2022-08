¿Will Smith eres tú? Este hombre es igualito al actor de “Man in black”

Seguramente a lo largo de tu vida has imitado por lo menos una sola vez a tu artista favorito y es que actualmente las imitaciones están muy a la vanguardia pero ¿te imaginas nacer prácticamente idéntico a un famoso actor de Hollywood?

Esto le sucedió a Yhasual Ávila un hombre de origen venezolano que vive en Perú y que lo han confundido innumerables veces con Will Smith, pues parecen gemelos, por lo que la gente que lo ve en la calle piensa que es el actor de “Hombres de negro”.

Debido a lo anterior, miles de personas se han tomado fotografías y videos con Ávila, mismas que ya han dado la vuelta al mundo a través de redes sociales en donde ha ganado gran popularidad.

El doble de Will Smith en redes sociales

Tal y como lo comentamos anteriormente, no solo las personas se dan cuenta del parecido entre Yhasual Ávila y el actor de Hollywood, sino que el mismo hombre de origen venezolano lo sabe por lo que no pierde oportunidad de salir a las calles caracterizado como los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera Will Smith.

Sin embargo, el doble de Will Smith antes de convertirse en una celebridad de redes sociales, en su natal Venezuela se dedicaba a cuidar a la ciudadanía pues era policía del comando motorizado.

Ávila recuerda que siempre ha recibido comentarios sobre su parecido con Will Smith, incluso asegura que cuando se dedicaba a ser policía era llamado el “Bad Boy” esto con alusión a la película que protagonizó aquel actor llamada “Bad boys (Dos policías rebeldes)”.

Will Smith en la polémica

En los últimos meses mucho se ha hablado de Will Smith debido a su comportamiento en la gala de los premios Oscar, luego que el actor golpeó a su colega y amigo Chris Rock cuando éste hizo un lamentable chiste sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett.

Antes de este penoso momento Jada Pintkett Smith habló en redes sociales sobre su infidelidad al actor, por lo que Will Smith ha estado muy vulnerable.

Pese a todo lo anterior hace unas horas salieron a la luz unas imágenes en donde se les ve juntos al actor de “Hombres de negro” pese a los rumores de separación que existieron tras los hechos comentados anteriormente, con esto se deja claro que la pareja podría estar dándose una segunda oportunidad.

