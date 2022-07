Juan Osorio se sincera y habla de la decisión de su hijo Emilio que ya no quiere trabajar más con él; “me afectó y me dolió”

Emilio Osorio se ha ganado el cariño del público sorprendiendo con su talento tanto en la música como en la actuación, sin embargo, no ha evitado ser blanco de críticas por la relación laboral con su padre, el productor Juan Osorio, de quien decidió separarse y para ello cambió su nombre artístico.

El actor, de 19 años, interpretó a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada “El último rey: El hijo del pueblo” a cargo de su padre, papel que le ganó fuertes criticas con las que señalaban que habría favoritismo detrás de sus participación y que no se lo ganó por su esfuerzo y talento.

Ante lo sucedido, el hijo de Niurka Marcos decidió separarse profesionalmente de su padre y quitarse el famoso apellido de su nombre artístico, por lo que ahora sólo usa el de la vedette. Esto significó un fuerte golpe para el productor quien admitió lo mucho que lo afectó y le dolió.

“No te voy a negar que me afecto y me dolió, pero hay decisiones que para el crecimiento, yo lo veo como ‘el pajarito que deja volar a su cría’ y le permite que sea independiente, si no se hace eso nunca van a evolucionar, le ha costado mucho ganarse algún personaje”, dijo Osorio en entrevista para el programa “Hoy”.

El productor aclaró que desde que su hijo debutó en la pantalla chica hace diez años demostró “capacidad, talento y tenacidad y se sigue preparando”.

¿Qué sucederá con Emilio Osorio?

Emilio Marcos dejó claro que aunque la relación profesional con su padre terminó en lo familiar se encuentran más unidos que nunca, incluso, bromeó en entrevista con TVyNovelas señalando que de lo contrario no tendría hogar ya que vive con su Juan Osorio.

“No somos ciegos y sabemos qué opina la gente, las criticas que recibimos y obviamente se tienen que hacer cambios en la vida. Además, la independencia siempre es buena, uno siempre aprende. A ese camino voy dirigido y con este nuevo álbum estoy más emocionado que nunca porque viene de mi mano y de mi esencia; lo escribí con base a mis vivencias”, dijo Emilio Marcos.

Añadió que ahora pondrá en pausa su carrera como actor para dedicarse a la música: “Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte”.

