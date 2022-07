Cynthia Klitbo pone en su lugar a Niurka: "no me voy a poner a mercadear" | VIDEO

La actriz Cynthia Klitbo expresó su descontento al escuchar el nombre de Niurka Marcos, luego de que la cubana arremetió en su contra por defender a Juan Vidal, quien de acuerdo con la artista mexicana le debe dinero y la maltrató psicológicamente.

Durante su aparición en la Alfombra Roja de las Telenovelas Mexicanas Premios Host 2022 junto a Rey Grupero, Klitbo fue cuestionada sobre las declaraciones en las que la ex de Juan Osorio la llamó “ardida” por exponer al dominicano, informó Agencia México.

“No puedo hablar de la señora, porque como ella dice, somos solamente compañeras, y yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen, y no me interesa la imagen que la señora maneja”, dijo Cynthia ante las interrogantes de la prensa.

Pero como las preguntas sobre la controversia continuaban, la artista que forma parte de la telenovela Mujer de nadie agregó: “Con toda pena, pero yo tengo muchas cosas ahorita qué hacer, estoy saturada de trabajo, ni siquiera los veo, gracias a Dios estoy saturada de trabajo”.

Y para poner fin al tema, Cynthia Klitbo demostró su molestia con la vedette y sin tapujos manifestó: “No me voy a poner a mercadear porque ese no es mi estilo”.

Los ataques de Niurka

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Niurka fue cuestionada sobre la polémica que rodea a Juan Vidal y a Cynthia Klitbo, por lo que la cubana dijo:

“Verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar. No se puede tapar el Sol con un dedo”.

Asimismo, Niurka mencionó que aparentemente la polémica entre los artistas surgió poco después de que ella y Vidal comenzaran su romance dentro del reality en el que participaron. “Yo lamento mucho provocar eso en ella y no lamento haber conocido a Juan porque fue algo demasiado real”.

