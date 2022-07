Andrea García pone un alto a ataques de su papá, Andrés García: "Está enfermito"

Desde hace unas semanas, el polémico actor, Andrés García se encuentra en boca de todos después de sufrir fuertes problemas de salud que pusieron en peligro su vida, los fuertes mensajes que ha mandado a sus hijos y el reciente duelo a balazos al que retó a Roberto Palazuelos, su heredero universal.

Como sabes, el galán de telenovelas como El Privilegio de Amar y El Pantera es considerado como uno de los más queridos en la industria del entretenimiento, por lo que prácticamente todas sus declaraciones roban reflectores, sobre todo si habla sobre su relación con sus hijos y el distanciamiento con el Diamante Negro.

En este sentido, en las últimos días, Andrés García ha concedido varias entrevistas a distintos medios de comunicación en las que se asegura que no recibe el apoyo de sus hijos, incluso dijo que a Andrea no la conoce pues no se hablan desde hace varios años.

Foto: Especial

Andrea García reacciona a declaraciones de su papá

En una reciente plática con el programa Despierta América, Andrés García desmintió que su hija Andrea haya intentado comunicarse con él. Negó de manera contundente que ella se preocupe por su estado de salud y mucho menos que vaya a existir una pronta reconciliación.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza, o si cree que me ve la cara, algo pasa ahí, pero hace 10 años que no me habla, desapareció", sentenció.

Como era de esperarse, las declaraciones no pasaron desapercibidas para Andrea García, quien en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante confesó que ya no daría réplica a su papá pues entiende que está enfermo.

"Podría hacer declaraciones, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque está enfermito”, dijo la joven.

Foto: Especial

Cabe señalar que, después de la reciente crisis de salud que sufrió el actor, Andrea García compartió un video en el que confesó que estaba bastante triste por los ataques de su papá; además le dijo que estaba al pendiente de su salud y de una posible reconciliación.

Días después distintos medios de la farándula revelaron que los famosos habían hecho las pases, pero la información fue desmentida por Andrés García y su esposa, pues en todo momento negaron que haya existido un acercamiento.

