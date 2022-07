“Las críticas sí afectan”: señala el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio

El hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio expresó su sentir sobre las críticas y la polémica que generó la cubana durante su estancia en “La Casa de los Famosos”.

“Mi mamá te va a decir que las críticas no afectan, lo sé perfectamente. Si ve esta entrevista me va a regañar, pero yo te voy a ser muy transparente... las críticas sí afectan porque yo tengo a dos papás que tienen la experiencia de un mar dentro de la industria y aún así me duelen las críticas”, confesó Emilio a la cadena Telemundo.

Se dijo preocupado por el romance que entabló la cubana con Juan Vidal después que recibiera una denuncia por violencia psicológica.

¿El amorío sería parte de una estrategia?

Ante esta pregunta, Emilio Osorio dijo que “Yo no me meto con las parejas de mi mamá porque yo no quiero que se meta con las mías”.

También, se le preguntó si le preocupa la denuncia que hizo Cynthia Klitbo contra Juan Vidal al señalar que no le pagó 4,500 dólares . “La neta no. ¡No, mi mamá tiene! ¡Tiene 56 años! Si no quiere que le dé un consejo, que me preocupe por ella, estaría yo muy tontito”.

De acuerdo con el también hijo de Juan Osorio, Niurka Marcos tiene un enorme colmillo “que le da tres vueltas”, por lo que se siente muy tranquilo. Pero lo único que realmente le importa a Emilio es ver una sonrisa en su mamá.

El romance de Niurka Marcos y Juan Vidal

El romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal también generó gran alboroto en redes sociales, donde los internautas aseguraron que se trataba de una estrategia de Niurka para conservar su lugar en “La Casa de los Famosos”; sin embargo, la también actriz negó que se trataba de algo actuado y aseguró que todo fue real y tuvieron intimidad “sin protección” en más de una ocasión.

Tras su salida del reality show la cubana no evitó ser cuestionada sobre el romance con Juan Vidal y lo calificó como algo “bonito” y “honesto”, asegurando que estaba dispuesta a esperarlo y continuar con su relación cuando saliera si es que funcionaba: “Si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”.

