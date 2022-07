Niurka Marcos enfrenta a Mayeli Alonso por críticas en su regreso a LCDF

"La Casa de los Famosos 2" sigue dando de qué hablar, gracias a las polémicas que giran entorno a cada integrante. Por ello, más de un participante ha usado sus redes sociales para dejar al descubierto los problemas que se viven dentro del show. Tal es el caso de Mayeli Alonso, empresaria y ex esposa de Lupillo Rivera, quien arremetió en contra de Niurka Marcos.

En días pasados, Alonso reveló que la cubana pidió que una persona que trabajaba dentro del reality fuera despedida, como parte de los requisitos principales para que volviera a trabajar el resto de la temporada y así no se perdieran sus controversiales declaraciones.

Lo anterior, luego de que Niurka compartió los mensajes con la productora de dicho proyecto, en los que hablaba mal de la ella, por lo que pidió a la televisora que la despidieran.

Al respecto, Mayeli Alonso se pronunció en sus redes sociales: "la producción tiene corazón, ve lo que está pasando y también tienen libre expresión y pueden decir ellos también ‘A mí no me gusto lo que hizo Osvaldo, lo que hizo fulana o perengana’, pero expusieron una conversación privada de una mujer honrada, trabajadora, que se desvelaba con nosotros".

Mayeli reveló que Niurka pidió que despidieran a una productora. Foto: Especial

"Le pusieron en riesgo su trabajo, por el capricho de una mala perdedora”, expresó la ex esposa de Lupillo Rivera.

Tras las polémicas declaraciones, realizadas por Mayeli, la madre de Emilio Osorio no se quedó callada y mandó un contundente mensaje a quien fuera su compañera en el reality show.

De acuerdo con el programa "Chisme No Like", la cubana habría dicho que Mayeli la decepcionaba: "me decepcionas, eres una bobita". Además, la vedette recordó que Alonso la buscó, previo a ingresar a "La Casa de los Famosos 2", para pedirle apoyo promocionando sus productos para bajar de peso dentro del reality. Según Niurka, la ex de Lupillo Rivera le ofreció formar una alianza en el show.

Como era de esperarse, la polémica entre ambas mujeres no pasó desapercibida por los cibernautas, quienes se dividieron para apoyar a Mayeli Alonso y a Niurka Marcos.

