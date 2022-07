LCDLF2: Niurka recuerda romance con Juan Vidal y le envía tierno mensaje | VIDEO

Niurka Marcos es una de las celebridades más polémicas y su paso por “La Casa de los Famosos” no fue la excepción, pues además de los pleitos y peleas con sus compañeros también protagonizó un apasionado romance con Juan Vidal a quien recordó con un video de su paso por el reality show y aprovechó para enviarle un tierno mensaje.

La salida de la vedette cubana dio de qué hablar ya que acusó a la producción de realizar una “campaña de desprestigio” en su contra para sacarla; además, aseguró que todo está arreglado y que ya se tienen contemplados a los finalistas entre los que destacarían la actriz Ivonne Montero, con quien también tuvo fuertes encuentros en la casa.

Su romance con Juan Vidal también generó gran alboroto en redes sociales, donde los internistas aseguraron que se trataba de una estrategia de Niurka para conservar su lugar en “La Casa de los Famosos”; sin embargo, la también actriz negó que se trataba de algo actuado y aseguró que todo fue real y tuvieron intimidad “sin protección” en más de una ocasión.

Esta vez Niurka recordó algunos de los momentos más románticos con Juan Vidal al interior de la casa y acompañó el video con un tierno mensaje: “Yo también te extraño, mi amor. Te estaré esperando, sin dudas, nos debemos muchas aventuras”.

Romance con Juan Vidal

Tras su salida del reality show la cubana no evitó ser cuestionada sobre el romance con Juan Vidal y lo calificó como algo “bonito” y “honesto”, asegurando que estaba dispuesta a esperarlo y continuar con su relación cuando saliera si es que funcionaba: “Si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”.

"Soy una mujer sana, higiénica. Traigo, y él también, entre nuestras cosas nuestros productos íntimos. Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, hubo mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada”, dijo en entrevista para “De primera mano”.

Al preguntarle a la vedette sobre las acusaciones de Cynthia Klitbo contra Juan Vidal donde lo señala de violencia psicológica y de que le debe 4 mil dólares, la vedette bromeó y aseguró que continuará con él ya que con ella fue "todo un caballero". Sobre la supuesta deuda, Niurka señaló que la solución es sencilla: no prestarle dinero.

