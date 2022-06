Esta es la condición de Juan Osorio para perdonar a Pablo Montero; ¿el actor podrá cumplirla?

Pablo Montero dio de qué hablar por la serie no autorizada de Vicente Fernández, “El último rey: El hijo del pueblo”, aunque esta vez por el pleito que tuvo con Juan Osorio al no llegar a la grabación del último capítulo debido a sus problemas de alcoholismo, así lo reveló el productor quien dijo haber llegado a un pacto con el actor para perdonarlo.

El también cantante fue blanco de controversia luego de que se diera a conocer que había “dejado plantado” al elenco y la producción pues no se presentó al último día de grabación, algo que molestó a Juan Osorio quien más tarde revelaría la adicción de Montero por las bebidas alcohólicas.

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía’”, dijo Osorio en entrevista para De primera mano.

Juan Osorio molesto con Pablo Montero. Foto: Instagram @pablomoficial

El exesposo de Niurka Marcos reiteró su negativa a trabajar con Pablo Montero en otros proyectos debido a su “falta de profesionalismo”, aunque no dudó en externar sus apoyo ante el problema de alcoholismo que tiene pues lo considera un buen amigo.

Pacto de Juan Osorio y Pablo Montero

Tras lo sucedido, Juan Osorio accedió a hablar con Pablo Montero y le externó su apoyo resaltando todo lo que tenía que perder si continuaba con su adicción a las bebidas alcohólicas, sin embargo, para retomar su amistad el actor debe cumplir una condición.

“Hay que tener esa tolerancia y entender a los artistas, ni modo, eso nos toca a nosotros los que estamos detrás de un escritorio (…) Tuve una plática con él y le manifesté mi inconformidad, mi enojo, de mis sentimientos. Le hablé más del dolor, de la falla como amigo, como compañero y como una persona que metió las manos por él al fuego”, dijo Osorio en entrevista para Ventaneando.

Detalló que la condición para retomar su amistad fue que Pablo Montero pudiera pasar cierto lapso de tiempo "sin tomar una gota de alcohol", algo que pactó con él por el trabajo y con la intención de cuidar su salud.

“En esta carrera nunca sabes, te lo vuelves a encontrar y no quiero decir: ‘no quiero saber nada de él’”, dijo el productor de telenovelas señalando que en algún momento podrían trabajar una vez más juntos.

