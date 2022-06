Carlos Bonavides ofrece ayuda a Pablo Montero par salir del alcoholismo: “Me da mucha lástima”

Pablo Montero sigue dando de qué hablar por su participación en la bioserie “El último rey: El hijo del pueblo”, aunque en esta ocasión por los problemas que causó a la producción y sus compañeros actores debido su comportamiento derivado de su supuesto alcoholismo, motivo por el que Carlos Bonavides le ofreció su ayuda.

El actor, que interpreta a Vicente Fernández en la bioserie no autorizada, negó haberse presentado sin invitación y en estado de ebriedad a una fiesta organizada por el productor Juan Osorio en la que también, según los rumores, intentó besar a la fuerza a Iliana Fox y Sara Corrales.

Sin embargo, el ex de Niurka Marcos confirmó en entrevista para “De Primera Mano” que Pablo Montero sí tiene un problema con el alcohol y que habría sido esto lo que lo llevó a quedar mal con la producción, pues faltó al último llamado de la bioserie sobre el “Charro de Huentitán”.

“Me duele mucho porque, en lo personal, lo quiero, lo estimo y yo lo defendí a capa y espada para que hiciera este personaje y no es posible que, de repente el último día, uno de los tantos días, sobre todo el último, no se presentó a la grabación y que anda diciendo que ‘iba de espaldas y que no salía’”, dijo Osorio.

El productor dijo sentirse molesto por la falta de profesionalismo de Montero y aseguró que no volvería trabajar una vez más con él, pues además tiene una fuerte adicción a las bebidas alcohólicas.

“La adicción al alcoholismo, por su puesto.(…) Yo le hablaba y le decía ‘Pablo, recuerda que tú tienes esta debilidad, entonces, te quiero dormido en tu casa’(…) y el único día que lo descuide, vino el trancazo”, reveló

Carlos Bonavides ofrece ayuda a Pablo Montero

El actor que dio vida a Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor” habló sobre el supuesto alcoholismo de Pablo Montero y lamentó lo sucedido, por lo que no dudó en ofrecerle su ayuda asegurando que lo entiende ya que pasó por la misma situación.

Carlos Bonavides tiene 15 años sobrio, pero aún recuerda los momentos difíciles que pasó debido a su alcoholismo. Señaló que se trata de una enfermedad “progresiva y mortal” que sólo se cura dejando de tomar.

“Me da mucha lástima, mucha pena, porque lo conozco desde que empezó a cantar en Garibaldi y siempre ha sido un caballero. Es muy lamentable porque realmente comete uno muchos errores por el alcohol, a mí me pasaron muchas cosas terribles, gracias a Dios estoy sobrio a pesar de todos los pesares, estoy sobrio porque decidí dejar de tomar hasta el día de mi muerte”, dijo Bonavides en entrevista con Marco Antonio Silva.

Bonavides envió un mensaje a Pablo Montero y le ofreció su ayuda para dejar el alcohol, pues aseguró que se trata de un proceso para el que se necesita rigor y comprensión.

“Me merece todos mis respetos, pero el alcohol no respeta nada, ni situación económica, social, intelectual. Todos los alcohólicos somos copias al carbón tarde o temprano caemos en errores garrafales y hay solución, es una enfermedad donde la fuerza de voluntad a veces no tiene qué ver”, añadió.

