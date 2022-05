“Me trató de lo peor”: Galán de telenovelas acusa a Juan Osorio de humillarlo en público

Juan Osorio se encuentra una vez más en medio de la polémica, aunque esta vez no por la bioserie de Vicente Fernández sino por las acusaciones de Abraham Batarse quien señaló que el productor lo humilló durante su participación en la telenovela “Mi corazón es tuyo”.

El actor, conocido como Simón León, relató en entrevista con el programa “SNSerio” que obtuvo la oportunidad en el melodrama apoyado por Carmen Salinas ,pues fue ella quien decidió impulsar su carrera al ser testigo de su esfuerzo y le pidió a Juan Osorio que lo incorporara al proyecto.

“Le dice: ‘Mete a mi muchacho para que salga en una novela’, ella con tal de dar exposición. Ahí voy, pero yo no sabía ni madres de actuación. Estaba Jorge Salinas, Pablo Montero, que es mi compa. Me acomodan ahí”, detalló el también cantante.

Abraham Batarse acusa a Juan Osorio de humillarlo. Foto: Instagram @simonleonoficial

Indicó que el exesposo de Niurka Marcos le pidió grabar dos canciones como tema principal de la telenovela, para ello Batarse decidió viajar a Los Ángeles para conseguir un buen productor y realizar los temas con la calidad que ameritaba el proyecto, pero mientras avanzaba se dio cuenta que nunca los tomaron.

“Juan Osorio es de lo peor, a mí no me cae bien esa persona. Ese cabrón me humilló ahí en la novela, me trató de lo peor (…) Como que le empieza a dar coraje al señor y no sé si se enoja, pero de repente me empieza a poner papeles… En una de esas me pone a hacer una escena donde me pone a bailar, yo soy mesero en ese lugar, su escolta, su asistente”, detalló.

"Salí llorando"

El también cantante calificó como “naco y patán” los actos de Juan Osorio para exhibirlo en público, pues aseguró que estaba dispuesto a realizar cualquier papel ya que tenía la intención de trabajar.

“A mí se me hace una falta de respeto tremenda que exhibas a la gente en público, no ganas nada, se me hace de lo más naco y patón que puedas insultar a alguien enfrente de toda la gente”, añadió.

También recordó una escena en la que el productor lo puso a cantar, pero al terminar se arrodilló y el público le lanzo tomates podridos: “La misma necesidad de triunfar, de hacer las cosas, de querer sobresalir… Salí llorando, me sentí tan mal, me sentí humillado”.

Finalmente, Batarse señaló que el proyecto junto a Juan Osorio marco un antes y un después en su persona: “Al otro día no volví a aparecerme en la novela (…) Me resentí, se me hizo mala onda, siento que para triunfar claro que hay que tragar mi**da, pero decentemente”.

