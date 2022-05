¿Envidia? Niurka criticó el físico de Adamari López; ahora la actriz luce más guapa que nunca | FOTOS

Adamari López es una de las conductoras más bellas y talentosas que ha dado de qué hablar debido a la espectacular figura que logró tras bajar más de 20 kilos, aunque no ha evitado los comentarios negativos como el de Niurka Marcos en “La Casa de los Famosos 2”, por el que Toni Costa salió en su defensa.

La conductora puertorriqueña sorprendió al público por su dramática pérdida de peso al tiempo en que anunciaba su divorcio con el bailarín español Toni Costa, quien habló del tema dentro del reality show desatando comentarios ofensivos de la vedette contra la madre de su hija.

"Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible”, dijo la cubana recalcando que la conductora debió defender a Toni Costa de los rumores que cuestionaron su orientación sexual.

En más de una ocasión Adamari López ha enfrentado el body shaming y los comentarios en los que señalan que se sometió a más de una cirugía para lograr su peso; sin embargo, ha decidido hacerlo a un lado asegurando que el secreto está en la sana alimentación y una estricta rutina de ejercicio.

“Me veo como me veía cuando era más joven, que me quité años de encima, que me regalé energía, que me regalé positivismo, que me gusto otra vez, que me siento bien en mi cuerpo (…) Me gusto, me acepto, me quiero, no vivo bajo los estándares de que la gente quiere que uno esté todo el tiempo perfecto”, dijo en entrevista con el comunicador puertorriqueño 'El Molusco’.

López detalló que hasta el momento ha bajado más de 20 kilos pues llegó a pesar 68 en algún momento y su meta ahora es bajar seis kilos más, aunque es algo que le ha costado más trabajo está decidida a continuar con el estilo de vida que le ha brindado felicidad y tranquilidad en su salud.

Toni Costa defiende a Adamari López

Luego de sincerarse y hablar de la depresión que sufrió tras su separación con la conductora puertorriqueña, Toni Costa decidió hablar en privado con la exesposa del productor Juan Osorio para hacerle saber que no estaba de acuerdo con los comentarios que hizo sobre la madre de su hija Alaïa.

La vedette de inmediato se disculpó asegurando que no deseaba causarle ningún problema tanto con su exesposa como con su hija, por lo que prometió no hacer comentarios ofensivos sobre Adamari López cuando estuviera presente y recalcó que ella debió defenderlo.

"Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?", le dijo Niurka al bailarín, quien le dijo que no tenía por qué disculparla, sin embargo, la actriz cubana insistió: "Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña

