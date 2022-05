Sin piedad, Brenda Zambrano se burla de sufrimiento de Ivonne Montero por Eduardo Rodríguez | VIDEO

A unas semanas de que iniciara la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' se han revelado diversos secretos de las estrellas que integran el reality, y uno de los más escandalosos tiene que ver con el romance que Ivonne Montero sostuvo por años con Eduardo Rodríguez.

Esto fue revelado por la propia vedette durante el programa, pues señaló que por mucho tiempo mantuvo un vínculo sexo-afectivo con quien fuera su compañero de estudios en el Centro de Educación Artística (CEA).

Lo anterior se dio a conocer durante una platica que Ivonne Montero sostuvo con Luis "Potro" Caballero, en la cual la también cantante detalló que por muchos años ella tuvo un romance con Eduardo Rodríguez, esto a pesar de que él continuamente desaparecía y tenía noviazgos mientras seguía teniendo encuentros con Montero.

Tras revelar su tórrido romance con el galán, Ivonne Montero dio mucho de qué hablar en redes sociales y a pesar de que encontró el apoyo en muchos de sus seguidores y compañeros de 'La Casa de los Famosos', hubo algunos participantes que no creyeron su historia, entre ellos Brenda Zambrano.

La guapa influencer señaló que la historia de Ivonne Montero bien podría ser una estrategia para ganar empatía entre la audiencia, demostrando que no confiaba en la vedette.

Durante una plática que Brenda Zambrano tuvo adentro de 'La Casa de los Famosos', sostuvo que nadie iba a un reality a llorar por amor, por lo cual, desestimó el sufrimiento de Ivonne Montero.

"Puede ser estrategia de 'yo sufriendo por el amor de alguien aquí adentro' así que no te creas nada. No vienes a un reality a llorar por amor (...) Es duro sí, no es que sea c*lera, pero, no mam*s", expuso Brenda Zambrano.