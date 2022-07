"El rock actual es dócil, suave, le falta garra y hambre": Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega

Enfundado durante casi 30 años en la casaca del vocalista de una banda de rock en México, Daniel Gutiérrez ha visto nacer y morir a una buena cantidad de agrupaciones. Unas con más hambre, otras con más talento y el resto quizá con el momento idóneo para contar algo, para hacerlo sonar en acordes y conectarlo con un público.

Así, en pleno 2022 y luego de una pandemia --misma que le tocó padecer desde la cama y con COVID en julio de 2021-- Daniel Gutiérrez manifiesta su pensar en torno al rock que se hace actualmente, a las bandas que se presentan o no y a lo que viene para este género y, en todo caso también, para La Gusana Ciega. Eso sí, sin dejar de lado que él no para de buscar sus propios espacios ya sea en escenarios nuevos o con proyectos que exhalen sus gustos más añejados.

Es así, que este jueves 14 de julio en punto de las 20:00 horas se presentará en La Piedad, un nuevo foro para la música en CDMX donde Daniel mostrará Storyteller, uno de varios proyectos personales.

Storyteller, acústico de su historia

Agradecido de que surja un nuevo foro para interpretar, Daniel Gutiérrez expresa en entrevista para El Heraldo de México que Storyteller tiene un sabor más íntimo donde toca sus canciones de forma acústica y platica con la gente sobre estos temas y el lugar de dónde vienen.

"Estamos festejando la inauguración de La Piedad, que es un nuevo foro para ir a escuchar música, para tomar un trago y comer algo. Vamos a recorrer cronológicamente mi historia, de dónde vengo, dónde nací, por qué compongo y qué me inspira, todo hilado a través de mis canciones con La Gusana Ciega y con mis proyectos Cosmonova y Kafka Jones", indicó y adelantó que tocará un tema de Soda Stereo con el que querrá recordar a una de sus máximas influencias musicales, Gustavo Cerati.

"El rock actual es más dócil, suave"

Partiendo del recuerdo de Cerati, a quien define como alguien que "supo hacer un rock más fino, propositivo y poético", Daniel entra en el tema del rock actual en México, las bandas que lo conforman y la propuesta musical o en letras que él escucha.

Incluso, se anima a pensar que hoy es más fácil crear una banda y que ésta deje un legado en plataformas.

"Creo que hay muchas bandas de rock en México, podemos ver más porque hoy en día se pueden juntar, grabar en 15 días un demo en casa y subirlo en Spotify y a un mes de haberse formado esa banda ya tienen música a la venta. Antes no era así, hace décadas tenías que hacer tu carrera, que te eligiera una disquera y grabar un disco que luego estuviera en tiendas. Hoy en día vemos nacer y morir muchas bandas en ese proceso natural, pero ahora dejan un registro", reflexionó.

Pero, ante esto, definió cómo le suena a él las nuevas piezas de rock.

"Creo son pocas de rock o el rock que se está haciendo ahora, lo que escucho que le gusta a la gente, es un poco más suave, más dócil, con cierta falta de garra, de hambre". "Creo que las cosas que están diciendo, la forma cómo las están diciendo y lo que está exigiendo el público es poco. Exigen poco a nivel letrístico a sus artistas, poco a nivel de interpretación vocal; eso sí, están haciendo buenas grabaciones, suenan bien, pero es parte de los movimientos que se generan y no sé si falten bandas", precisó.

¿Los jóvenes ya no tienen problemas o el rock siempre tiene un lugar?

En este punto, Daniel hace énfasis en que el rock como tal, como se conoce y consume desde hace décadas, siempre ha tenido y tendrá un lugar importante entre el público porque siempre sirve para decir algo importante.

"Es verdad que en México el rock ha tenido sus momentos, que los canales, la gente, el mainstream lo voltea a ver y luego ya no. Pero el rock siempre ha estado en su lugar, es mucho más para quien quiere pensar y decir algo, para quien tiene una inquietud. El rock no te va a servir mucho para pasar el rato agradable y no pensar, el rock sí va a hablar de las problemáticas y las va a exponer, va a ser un poco rebelde sin causa".

Entonces, desde esta percepción, Daniel considera que "el que el rock esté suavizado responde a generaciones de jóvenes sin problemas, quizá eso no esté tan mal. Me tocó vivir cuando no había conciertos masivos, estaban prohibidos, ya con eso tienes para revelarte y para enojarte, tratar de encontrar tu espacio."

"Y ahora llevamos algunas décadas donde todo está bien, no hay mucha problemática. Creo que previo a la pandemia comenzaron muchos movimientos feministas, marchas, había una sensación de efervescencia y la pandemia vino a adormecer eso. Creo que en breve vamos a retomar las inquietudes, habrá si el discurso y sonido comienza a girar de nuevo a algo más estridente, llamativo e inteligente, tal vez", insistió.

La Gusana Ciega llega bien a nuevas generaciones

Tomando en cuenta que La Gusana Ciega se formó en el año 1993 y que desde 1996 edita discos, Daniel encuentra que una generación más joven les exige tocar temas de sus discos más recientes.

"La Gusana Ciega es una banda que está sacando su décimo disco, el "1021". Un concierto de nosotros va cargado de las canciones de los últimos 3 o 4 discos, es lo que la gente está pidiendo. Normalmente, una banda de diez discos y casi 30 años, quieres oír sus primeros discos, quizá es cuando haces el mejor trabajo, con más hambre.

"En nuestro caso nos están considerando como una banda de 3 o 4 discos y quieren oír esos últimos sencillos, eso me agrada, creo estamos enganchando con las generaciones nuevas. Nos gusta, nos sentimos energéticos y en un momento de hambre de seguir creando y proponernos cosas que no habíamos hecho antes. Creo que La Gusana Ciega se mantiene vigente por eso", dijo.

APAPACHO AL CORAZÓN CON OTROS PROYECTOS

Storyteller, encuentra sus espacios entre la gira de La Gusana Ciega. Estará este jueves 14 de julio en La Piedad, luego el 15 irá de gira a San Luis Potosí con La Gusana Ciega y el 16 en Querétaro, el 22 en Aguascalientes. Pisarán el Pepsi Center el 29 de septiembre para presentar su disco.

En sus palabras, definió sus otros proyectos:

WE WILL ROCK YOU - Ese proyecto es un tributo a Queen y a The Beatles, se hizo multimedia y yo me encargo de cantar los temas de The Beatles y el grupo que interpreta se llama Melina y el vocalista canta las de Queen. Y es muy interactivo, no nos disfrazamos iguales, no es de imitador, es un espectáculo musical que celebra esas canciones, las intercalamos en el show de una forma entretenida. Son casi dos horas de puro rock y éxitos.

DE HISTORIAS Y CANCIONES - Ese lo hago con Ro Velázquez de Liquits e Ismael de Los Daniels. Es dos tres en formato acústico, tocamos bohemia, cotorreo y puras rolas nuestras y covers de colegas de rock en español, de amigos que conocemos y adoramos y que les hacemos homenaje a sus canciones.

KAFKA JONES - Ese creo que este año sólo va a tener un show. Tiene rolas originales en inglés y está muy basado en el folk de Bob Dylan, Neil Young y Cat Stevens, ese show es una mezcla de los covers que me gusta cantar en inglés y de las rolas originales.

HA DICHO

"Con el tiempo en La Gusana Ciega hemos entendido mejor qué es lo que le gusta al público de lo que hacemos, a moldearnos alrededor de eso y así jugamos con la idea de la gusana y su metamorfosis. Ahora somos mucho mejores que cuando empezamos" - Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega

