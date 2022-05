Bacilos elige México para su carrera porque "son imperialistas en la industrial musical"

Antes eran tres integrantes, ahora sólo son dos. Con Jorge Villamizar como el estandarte de Bacilos y la perfecta compañía de André Lopes, siempre dando par a la creatividad, el grupo sigue adelante con la ausencia de "JJ" José Javier Freire, quien hace poco tiempo decidió abandonar el proyecto de 25 años de vida.

Ante esto, el grupo avanza con la fortaleza que dan los años y la experiencia de saber, en cada caso, a qué le quieren escribir y componer. Por ende, al saberlo, Bacilos no vacila en comprender bien la industria en la que navega, por lo que tampoco dudan en elegir a México como la meca latinoamericana para desarrollarse.

Así lo confirmaron recientemente en una reunión con medios de comunicación donde abundó el buen rollo, las anécdotas, reflexiones inteligentes y sobre todo, mucha música en vivo.

En diversos momentos de la plática, Bacilos fue cuestionado sobre por qué elegir México para desarrollar buena parte de su carrera. De igual manera, si esto tenía que ver con las regalías para los autores. Sin dudarlo, respondieron.

"No lo podemos negar, venir a México siempre es importante. Vienes a México y con el 10 por ciento del éxito o regalías a tus canciones, ya es más de lo que obtienes en cualquier otro país de América Latina", así de claro lo definió Jorge Villamizar.

En el mismo tesón, abundó sobre cómo ve a nuestro país en la industria.

"México es un imperio, es imperialista, tanto como Estados Unidos, pero aquí para América Latina. Ustedes no se dan cuenta o no le dan el justo valor, pero México es imperialista en la industria musical, aquí todo está más organizado, se paga bien, se vive bien, se pagan regalías a las canciones. Eso no pasa igual en otros países, hay algunos que no quiero mencionar pero es un lío para eso, aquí no, aquí puedes crear, trabajar bien", indicó.