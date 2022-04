El cantautor Yett defiende las emociones masculinas y va contra el Bullying con su música

Se halla una ligera nostalgia en su mirada con tan sólo atender lo que expresa. Tiene 26 años a cuestas y muchas canciones creadas desde el papel, la guitarra y algún computador en casa. Su nombre es Jorge Enrique Torres Morales pero gusta de llamarse Yett, personalidad musical y creativa con la que avanza entre sus gustos por Juanes, Harry Styles o Coldplay, cada uno dejándole desde el pasado muchas enseñanzas que hoy plasma en pentagramas.

Durante el mes de marzo estuvo en México para promocionar su sencillo "Dicen que nada es para siempre", una canción que en poco más de 3 minutos da fe de lo que Yett tiene en el alma: un cantautor romántico que toma la guitarra para componer y regala emociones como manifiestos de su vida propia. Es así, gusta de "romancear" para que su público y el ajeno encuentren en él a un cantautor entregado y reflexivo.

Es entre todo esto que Yett admite que los momentos difíciles de su vida, sumado a las influencias de los mencionados Juanes, Coldplay o Harry Styles, pasando por Alejandro Sanz o Camila y llegando incluso hasta lo urbano como Daddy Yankee o Wisin y Yandel, definen lo que expresa desde una masculinidad sensible y decidida a enfrentar, como ya ha pasado, el bullying de quienes lo han señalado.

Contento y nostálgico de que se acababa su travesía por México, Yett recordó esos inicios en que las canciones de Juanes marcaron su anhelo de crear música. Y, paralelamente, hacer lo que el colombiano hizo alguna vez en México tomando una guitarra y tocando para desconocidos cuando no muchos o casi nadie les reconocía.

"Es mágico cantar con la guitarra sin que nadie te conozca. Nadie espera algo de mí ni yo de nadie, es bien especial para mí eso. Tengo 26 años, me han comparado con Juanes y me llena de emoción porque lo respeto mucho como artista. Juanes cuando yo empecé con la idea de ser solista, de su disco de "Un Día Normal" tomé "Es Por Ti" y la mezclé para otra canción acústica que quería hacer en Puerto Rico. Fue uno de los pocos covers que elegí", recuerda Yett en entrevista para El Heraldo de México.

Apasionado de las guitarras y los estribillos donde su voz de cabeza juegue con las letras, Yett se desborda en las influencias que le han ido marcando el ritmo.

Sumergido en las variedades de su generación, sumado al pasado que le encanta, el cantautor gusta de escuchar a la gente que le sigue, comprender qué quieres disfrutar y él, como un puente a ello, crearlo. Por esto es que dedica muchas horas al día, entre 6 y 8, a componer, algo que lo libera.

"Uno hace música y uno va evolucionando y ves qué le gusta a las personas, me gusta complacer, crear canciones para la gente que quiera cantarla y bailarla", refrenda y añade: "En lo digital, puedo crear sin estar con una casa disquera como antes, ahora pueden conocer tu música más de ti, te da más intimidad con la gente y contacto".

Y, desde esta perspectiva, es que se acepta un gran seguidor de Harry Styles y lo que significa su presencia en la industria musical, a quien sin dudarlo le escribiría por DM, tal como alguna vez lo hizo a Los Enanitos Verdes o Zeta Bosio, de Soda Stereo.

"Ahora mismo si lo fuese a hacer (mandar un DM) le escribiría a Juanes, a Harry Styles. Me encanta su concepto solista, sus canciones son bien profundas además de que él como artista representa unos valores que yo estoy de acuerdo, cómo ser sensible, no tiene que ser sin sentimientos".

Y es ahí, pasando de Harry Styles donde Yett se encuentra con su otra gran admiración, la de Coldplay y Chris Martin. Es preciso aclarar que Yett no contó con la suerte de coincidir en el mismo día que la banda inglesa se presentaba alguna ciudad mexicana. Y, ante esto, refrenda lo trascendental que ha sido su música para que él se sintiera mejor tras malas pasadas de la vida.

"Chris Martin transmite, se toma el tiempo de aprenderse una canción para darla a la gente, su vibración, los admiro como personas por sus cualidades", dijo y abundó.

"Coldplay me ha salvado de muchas situaciones difíciles en mi vida. Me han hecho comentarios feos; pero sus canciones parece que me dicen en ese momento que todo está bien, que tengo emociones reales y que no las esconda, las sienta, me deje fluir, eso me pasa con Coldplay",

"He tenido malas pasadas, desde todo, críticas y bullying en la escuela, hasta emociones que luego no sé manejar, me dejo llevar no soy tan frío o práctico, me dicen que debo dar una cara de ser más profesional. Uno debe mantener la postura, me cuesta no demostrar lo que siento. Me he buscado problemas porque no aguanto un comentario de una persona y me quedo todo el día en esa emoción y afecto a quienes están conmigo", se sinceró.