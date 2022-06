Shakira no quiere saber nada de España ni de Piqué y ya tiene nuevo hogar; este es el lugar que eligió para vivir

Y después de todo tal parece que los rumores respecto a Shakira vuelven a ser ciertos, y es que a menos de una semana que la cantante colombiana diera a conocer de manera oficial su separación de Gerard Piqué, la prensa de espectáculos ha informado que la intérprete ya tiene todo listo para mudarse junto a sus hijos y dejar atrás su vida de pareja.

Tal parece que Shakira no quiere saber más de España, ni de Barcelona y mucho menos de su ex, Piqué, y ya solo cuenta los días para mudarse no solo de país, sino de continente y para ello ya eligió si destino: Miami, Estados Unidos. Por lo que la artista ya se encuentra arreglando los papeles de migración de sus dos hijos, Sasha y Milan, para mudarse con ellos cuanto antes.

Además, también estaría buscándoles un nuevo colegio, en el cual puedan seguir con sus estudios, así lo confirmaron los conductores del programa de espectáculos "Chisme no Like". Elisa Beristain aseguró que la colombiana lleva al menos un par de meses preparando todo para el momento de "brincar el charco" e iniciar una nueva vida en Estados Unidos, eso sí, junto a sus dos hijos.

Shakira eligió Miami como el lugar idóneo para vivir junto a sus hijos

La conductora de "Chisme no Like"aseguró incluso que Shakira ya tiene elegido el colegio en el que sus hijos estudiarán en Miami: “Shakira, tenemos información y lo podemos decir, desde hace dos meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos y buscando escuelas en Miami para llevar a los menores a vivir a Miami”, declaró la presentadora.

Shakira decidió regresar a la propiedad que tiene desde hace más de 10 años en Miami, una lujosa casa valuada en más de 10 millones de dólares y la cual ya se encuentra acondicionando para regresar a habitarla junto con sus hijos. De acuerdo con los datos proporcionados por Beristain, al inmueble ya le habrían colocado nuevas cortinas, le han cambiado el color de la pintura en los cuartos y le han agregado camas al dormitorios de los niños.

“Esta mansión Shakira la compró cuando estaba saliendo con el argentino Antonio de la Rúa, la compró cuando estaban juntos, pero se enamoró de Piqué y se fue a Barcelona y abandonó esta casita que está carísima”, declaró el conductor invitado Sergio catalán, durante la transmisión del programa.

Gerard Piqué y Shakira decidieron terminar la relación que mantenían desde hace al menos 12 años luego que se diera a conocer una presunta infidelidad por parte del futbolista, quien estaría saliendo con una joven de 22 años de edad. De acuerdo con algunas fuentes de espectáculos, tras enterarse de esto, la colombiana le habría propuesto a su pareja que tomaran terapia, sin embargo, fue él quien decidió que mejor se mantuvieran separados.

SIGUE LEYENDO:

Gerard Piqué embarazó a una joven, ese fue el motivo de su separación con Shakira, revela Mhoni Vidente

Shakira se olvida de Piqué y su polémica para mostrar un HERMOSO momento al lado de su padre en recuperación | VIDEO

Toma asiento antes de conocer el verdadero significado de “Te felicito” de Shakira