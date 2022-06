Niurka lanza fuertes insultos contra Ivonne Montero en LCDLF2 | VIDEO

“La Casa de los Famosos 2” sigue causando controversia debido a las intrigas que se han desarrollado entre los concursantes, muchas de éstas iniciadas por Niurka Marcos y que la han llevado a ser una de las más odiadas por el público debido al conflicto con Ivonne Montero, a quien lanzó fuertes insultos.

La vedette cubana se encuentra entre los nominados junto a Salvador Zerboni, la modelo Daniella Navarro y Lewis Mendoza, quien se alejó de la actriz mexicana debido a la influencia de Niurka, que se mostró dispuesta por hacer hasta lo imposible por desafiar a Montero con la intensión de verla en la "cuerda floja".

Así lo dejó saber en su más reciente conversación con Juan Vidal, en la que la insulta y pide que la ayuden a que Montero quedé entre los nominados, pues aseguró que de esta manera cambiará su actitud con ella: “Denme chance de ver a esta desgraciada nominada, para ver cómo se le frunce todo, para ver cómo tiembla”.

Juan Vidal aseguró que quienes han sido nominados cambian drásticamente su actitud al conservar su lugar en la casa y al cuestionar el motivo Niurka señaló molesta: “Porque no tienen dignidad, no tiene principios, no tiene orgullo, no tienen de dónde sostenerse, no se conocen, no se aman”.

Niurka vs Ivonne Montero

Este no es el primer desplante de la llamada "Mujer escándalo" y los más recientes han puesto en riesgo su estancia, haciendo de Ivonne Montero una de las favoritas para ganar "La Casa de los Famosos 2" ya que ha conquistado al público al evitar el conflicto con la vedette.

Luego de que Niurka se negó a continuar con una de las dinámicas junto a sus compañeros se ganó fuertes conflictos con algunos de ellos, así como con el público que la ha tachado de "conflictiva" y exigieron su salida del reality show.

Esta semana la actriz de "El tigre de Santa Julia" se encuentra como líder por lo que la balanza está en contra de Niurka Marcos, pues Montero tiene el poder de salvar a uno de sus compañeros nominados, lo que pondría a la vedette en riesgo de salir.

