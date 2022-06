Brenda Zambrano VS Niurka: la ex Acapulco Shore se defiende de la cubana "tiene que salir y nos veremos las caras"

Esta segunda temporada de La Casa de los Famosos, ha estado llena de polémicas y mucha tensión entre los participantes, incluso los que ya no están dentro de la casa, tal es el caso de Brenda Zambrano y Niurka Marcos.

Aunque la vedette cubana aún está dentro de la competencia, sigue despotricando en contra de la bella ex participante de Acapulco Shore a pesar que tiene varias semanas que Brenda Zambrano abandonó La Casa de los Famosos.

¿Qué pasó?

Desde que ambas permanecían dentro de La Casa de los Famosos, no hubo buena relación ya que Zambrano prefirió no ser manipulada por Niurka y ser amiga de Laura Bozzo, por lo que la cubana usó cualquier declaración de la ex Shore en su contra.

Recientemente, Niurka se juntó con Lewis y Nacho Casano para hablar mal de Brenda, pues la cubana asegura que los seguidores de la bella ex integrante de Acapulco Shore se aburrieron de ella porque se la pasaba acostada en “La Casa de los Famosos”.

“Brenda estaba convencida, relajada, feliz echadota todo el día por que ella estaba convencida que los millones que tiene en sus redes sociales la iban a sostener y ella no entiende que la hueva tan grande que dios aquí adentro, esos mismos millones que la siguen en sus redes sociales los decepcionó ¿me entiendes? Esos mismos millones que tiene en sus redes sociales dijeron pinche vieja ¿a eso te metiste a La Casa de los Famosos con la cantidad de gente que quisiera entrar? Estúpida, mueve el culo pendeja, esos mismos millones fueron los que le dieron en la madre”, dijo Niurka a Nacho y Lewis

Ante estas declaraciones, Nacho Cassano con tal de quedar bien con Niurka aseguró que Brenda Zambrano solo es buena para posar en fotografías, nada más, mientras que Lewis solo escuchó y reía.

Brenda se defiende de los ataques de Niurka

Tras las fuertes declaraciones que hizo Niurka de Brenda, la ex integrante de Acapulco Shore alzó la voz y no calló más pues fue por medio de sus redes sociales en donde se dijo harta de los ataques de la cubana en su contra solo por que mientras estuvo en La casa de los famosos, prefirió juntarse con Laura Bozzo y no con ella.

Brenda asegura que Niurka se ha burlado de ella por diversos temas, tanto por su físico como de temas personales que compartió dentro de su estancia en La Casa de los Famosos; además también aclaró que a diferencia de lo que piensa la cubana, jamás ha decepcionado a sus seguidores, tal y como lo está haciendo “la mujer escándalo” en esto momentos.

“...JAMÁS decepcioné a mi público como lo está haciendo esta señora, tiene que salir y ya nos veremos las caras en la gala si esto se hace con justicia porque esa señora ha defraudado a todo el público con sus actitudes egolatras, envidiosas y con mala vibra SIN RAZÓN ALGUNA”, escribió Zambrano en sus redes sociales

Dicha publicación fue comentada por Mayeli Alonso quien fue la primera expulsada de este reality show y quien también tuvo roces con Niurka, sin embargo, no es la única famosa que apoyó a Brenda Zambrano, dentro de los comentarios también se puede leer a Kunno, Wendolee Ayala, Sharis Cid, Fernanda Blaz y la experta en espectáculos La Comadrita.

