¿Qué significa el nombre de AISLINN Derbez? La tierna historia de su origen

Aislinn Derbez se suma a la lista de celebridades que decidieron usar su nombre de pila para darse a conocer en la farándula al resultar poco común y es fácil de recordar para el público, quien no ha dudado en preguntar por el profundo significado que tiene.

Los Derbez continúan sumando éxitos a su carrera como actores abriéndose paso en Hollywood, sin embargo, los escándalos de su vida privada los persiguen y entre ellos resalta el de la relación que Eugenio Derbez tuvo con Gabriela Michel, madre de su primogénita Aislinn.

La actriz de "A la mala" ha señalado en más de una ocasión la mala relación que tenían sus papás cuando ella era pequeña y lo mucho que esto marcó su vida: "Yo viví una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa, entonces se retaban en frente de mí y era una lucha de poderes".

Aislinn Derbez con su madre Gabriela Michel. Foto: Instagram @gabymichel1

El también productor mexicano comenzó una relación con la actriz de doblaje, Gabriela Michel, cuando aún eran muy jóvenes y aunque su relación parecía estar en su mejor momento todo cambió cuando Derbez se enteró de embarazo. Aunque intentaron estar juntos por su hija, el romance no prosperó y finalmente le pusieron fin.

¿Qué significa Aislinn?

El nacimiento de Aislinn Derbez tuvo un gran impacto para el comediante mexicano, quien confesó no sentirse listo en ese momento y que su carrera había llegado a su fin por la llegada de su primogénita. Aunque esto no cambió el gran cariño que siente por ella.

“Cuando me dijo: ‘estoy embarazada’, yo sentí que se me acabó el mundo. Yo dije: ‘mi carrera, mi sueño y todo hasta aquí llegaron, se acabaron’. Me entró pánico y le dije: ‘no, no quiero ser papá’”, dijo Eugenio Derbez en entrevista con Yordi Rosado.

El actor y Gabriela Michel no han revelado el motivo por el que decidieron nombrar Aislinn a su primera hija, pero el significado del éste es muy profundo y coincide con el éxito que goza la actriz en su vida adulta.

“Aslinn” es un nombre de origen irlandés que significa “sueño” o “visión”. En la poesía irlandesa aisling es un género que tuvo gran fama a finales del siglo XVIII y durante el XVIII.

