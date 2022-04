Así fue cómo Aislinn Derbez hizo llorar a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez estuvo en Algo personal, en entrevista con Jorge Ramos y habló sobre su rol paterno con la actriz Aislinn Derbez y se emocionó al punto de llorar al ver un emotivo mensaje de su hija.

Aislinn Derbez le dedico a su padre palabras que a cualquiera le romperían el corazón de forma emocional: "gracias por siempre querer que nuestra familia esté unida, por hacer todo lo posible, todo lo que está en tus manos para que siempre nos juntemos y nos veamos y convivamos y estemos juntos. Te lo agradezco, agradezco ese esfuerzo. Sé que cada vez más es más importante para ti que estemos unidos, que nos veamos. También quiero agradecerte por todo lo que significas en mi vida, por ser ese mejor amigo que he tenido desde que era niña".

Aislinn le agradeció a Eugenio por todo los que les ha dado.

Con los sentimientos a flor de piel, Eugenio habló sobre su vida familiar. "Con mis hijos cuando nacieron estaba yo muy joven y siento que no les di, y les quedé a deber", admite el comediante. "Ahora que nació Aitana me doy cuenta de cuántos errores cometí. Con mis pobres hijos [mayores] no fui el papá que creo que ahora soy", admitió.

El padre de Aislinn Derbez lamenta no haber estado más presente años atrás: "Como padre puedes cometer muchos errores pero lo que más importa a tu hijo es que estés con ellos", dice. "Yo entré en esta idea de 'estoy trabajando para ellos'", recuerda.

Continuando con su autocriticas, Derbez afirmó que “a ellos les da igual cuando eres rico, cuando eres pobre, lo importante es el tiempo que compartes con tus hijos y eso lo entendí muy tarde. Es por eso que ahora hago todo lo posible por juntarlos, por estar cerca de ellos, por darles esa familia que no les pude dar cuando era yo más joven".