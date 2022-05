Martha Higareda "batea" a Mauricio Ochmann; para ella vale más la amistad con Aislinn Derbez

Martha Higareda aseguró que Mauricio Ochmann nunca estaría dentro de sus conquistas, debido a que considera que eso sería una gran traición en contra de Aislinn Derbez, actriz de la cual es amiga.

Durante la más reciente emisión de De todo un mucho, podcast que conduce la estrella de Amarte Duele con Yordi Rosado, ambos se dedicaron a contestar preguntas aleatorias que les hizo el público.

"Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirará la onda, no, no, yo no podría", dijo la estrella después ser cuestionada sobre si tendría alguna relación con una persona que ya ha salido con alguien cercano a ella.