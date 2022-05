Esta famosa película de culto costó sólo 4 millones de dólares y la puedes ver en Amazon Prime

En 1979 se estrenó una película que rompió paradigmas y cambió la manera de hacer cine, ya que con tan sólo un presupuesto de 4 millones de dólares logró sobrevivir al paso del tiempo y se convirtió en un filme de culto, el cual puedes ver en la plataforma streaming de Amazon Prime.

Bajo la dirección de Walter Hill, quien tomó como base una novela de Sol Yurick, Los Guerreros (The Warriors) se planteó como una película de bajo presupuesto y que buscaba cautivar al público joven, sin embargo, los protagonistas eran actores poco reconocidos en su momento, entre los nombres estaban: Michael Beck, David Harris, James Remar y Thomas Waites.

Los Guerreros (The Warriors), que reflejaba un poco la conformación de bandas en Nueva York, fue todo un fenómeno con su poca promoción que hubo en los cines, porque en las primeras semanas de proyección comenzaron a reportarse actos vandálicos y de violencia, por lo que se terminó sacando de cartelera, aunque tiempo después volvió a exhibirse.

Durante el tiempo que estuvo en cartelera llegó a obtener más de 22.5 millones de dólares, por lo que se podría considerar que fue todo un éxito comercial, además de que abrió el camino para algunos de los actores y del director, a quienes les llegaron proyectos y se lograron mantener vigentes, aunque discretos.

La película Los Guerreros logró recaudar 22.5 millones de dólares. Foto: Archivo

¿Por qué Los Guerreros se volvió una película de culto?

Los críticos de cine afirmaron que la película realmente retrataba algunos de los elementos sociales de la década de los 70's, además de que destacaron la fotografía y la creación de toda una cultura de bandas.

En el 2003, The New York Times colocó al filme en su lista de las "1000 mejores películas jamás realizadas". Mientras que Entertainment Weekly la nombró la decimosexta producción de culto más grande en su lista de las "50 mejores películas de culto". De igual forma, la ubicó en el puesto 14 en su lista de las "25 películas más controvertidas de todos los tiempos".

A más de 43 años de su estreno en cine, Los Guerreros (The Warriors) sigue siendo un referente para las nuevas generaciones y a pesar del tiempo que ha pasado, quienes la ven por primera vez sigue quedando fascinados con el trabajo de Walter Hill.

Mientras que los sitios especializados en cine, como Rotten Tomatoes le otorgó una calificación positiva de 87 por ciento, en donde ha sido calificada como una producción "violenta, pero elegante".

La película tuvo poca promoción en 1979. Foto: Archivo

¿De qué trata Los Guerreros?

En la ciudad de Nueva York hay cientos de bandas callejeras, que hacen una tregua para reunirse y oír lo que un líder, al que llaman Cyrus, cuya idea es dejar de pelear, reunir a todas las bandas y con un ejército de 100 mil hombres enfrentarse a toda la policía de la ciudad, formada por 60 mil miembros, y tomar el control.

En medio de la emoción por la idea, que es aceptada por prácticamente todas las bandas, alguien dispara contra Cyrus y lo mata. La confusión se apodera del lugar, además de que en ese momento llega la policía en secreto para acabar con la reunión.

Bajo una confusión, culpan del homicidio a la banda Los Guerreros (The Warriors), cuyos miembros tendrán que volver al lugar al que pertenecen: Coney Island, intentando no sólo no encontrarse con la policía, sino con las distintas bandas del lugar, dado que la tregua ha terminado violentamente y hay un precio sobre la cabeza de cada integrantes de la pandilla.

Si cuentas con suscripción de Amazon Prime Video te recomendamos que le des una oportunidad a esta película, ya que es una pieza histórica que logrará entretenerte de principio a fin.

