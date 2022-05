Esta película de suspenso está basada en uno de los mejores libros de Stephen King; la puedes ver en Amazon Prime

Una buena parte de las creaciones literarias de Stephen King han sido adaptadas para el cine, aunque muchas veces con algunas modificaciones, ya sea porque la obra original es más cruda o difícil para verse en una pantalla. Hace poco en la plataforma de Amazon Prime Video subieron una de las mejores películas de suspenso, la cual está basado en la obra de "amo del terror".

El suspenso creado en esta película fue tan increíble, así como la actuación de la protagonista, quien ganó un Premio Oscar gracias a tu trabajo. Nos referimos ni más ni menos que a Misery, filme que se estrenó en 1990 y se consideró un éxito en taquilla, ya que su costo de producción fue de 20 millones de dólares y logró recaudar más de 60 millones de dólares.

A pesar de que en ese momento Kathy Bates era una completa desconocida, le ofrecieron el papel y lo desempeñó una forma magistral, al grado que catapultó su carrera y la posicionó como una de las mejores actrices de todos los tiempos.

Mientras que el papel principal estaba destinado en primera instancia para el recientemente fallecido William Hurt, también se lo ofrecieron a actores como Kevin Kline, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, Richard Dreyfuss, Gene Hackman y Robert Redford, pero todos dijeron que no. Fue tiempo después que se lo ofertaron a James Caan, quien terminó aceptando.

Misery resultó ser todo un éxito en taquilla. Foto: Archivo

Una de las mejores adaptaciones de un libro de Stephen King

Desde su publicación, Misery se posicionó como una de las mejores novelas de Stephen King, por lo que inmediatamente se habló de una adaptación al cine. A pesar de las modificaciones que hicieron en el guión para que fuera vista por todos los espectadores, la tensión y el suspenso no decayeron en el filme, logrando convertirse en un éxito cinematográfico.

Por su parte, los críticos de cine y los sitios especializados en la materia han otorgado casi calificación perfecta a la película, como Rotten Tomatoes, cuya puntuación es de 90 por ciento, mientras que Metacritic le dio un 80 por ciento de aprobación. Entre lo más destacable del filme son las magnificas actuaciones de Kathy Bates y James Caan, con quienes termina empatizando el espectador.

Stephen King señaló que Misery es una de sus 10 adaptaciones cinematográficas favoritas, algo que incluso quedó registrado en su colección de 2009 "Stephen King Goes to the Movie" (Stephen King es llevado al cine).

La actriz Kathy Bates interpretó el papel de Annie Wilkes. Foto: Archivo

¿De qué trata Misery de Stephen King?

Un escritor llamado Paul Sheldon (James Caan) cree que lleva años malgastando su talento con unas románticas historias, de gran éxito comercial, cuya protagonista es una mujer llamada Misery.

Decidido a acabar con esta situación, se refugia en un hotel en Colorado para escribir una novela seria, diferente y que llame la atención para que lo vean como un verdadero escritor.

Luego de terminar su novela, emprende el regreso a Nueva York, pero en una carretera de montaña, pierde el control de su automóvil y sufre un grave accidente.

Annie Wilkes (Kathy Bates), una brusca e impetuosa mujer, gran admiradora suya, lo rescata, se lo lleva a su casa y lo cuida con esmero. Obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia, al grado de que amenaza a Paul de no hacer lo que ella diga.

Si cuentas con la suscripción de Amazon Prime Video, te recomendamos que disfrutes de la película, ya que hace tan sólo unos días la subieron para todos los usuarios.

Sigue leyendo

¿Quieres conocer a Tom Cruise? Te decimos cuándo vendrá el actor a México a promocionar Top Gun Maverick

Keanu Reeves confiesa que fue engañado por un amigo para protagonizar una de las películas que más detestó

Will Smith perdió la oportunidad de trabajar con Christopher Nolan por este absurdo motivo