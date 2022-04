Will Smith perdió la oportunidad de trabajar con Christopher Nolan por este absurdo motivo

En 2010 llegó a los cines una de las películas más importantes de Christopher Nolan, la cual no sólo revolucionó la tecnología para los efectos especiales, también cambió la narrativa de las películas, y uno de los actores que pudo haberlo protagonizado era Will Smith, sin embargo, por absurdo motivo perdió la oportunidad.

Desde sus inicios, Christopher Nolan se ha caracterizado por sus historias interesantes, envolventes y complejas, características por las que se ha ganado su lugar en la industria del cine. Una de sus películas más revolucionarias y ambiciosas fue El origen (Inception), la cual planteó a los estudios Warner Bros. por primera ocasión en 2001, pero le recomendaron que tenía que agarrar más experiencia.

Brad Pitt, Will Smith y Leonardo DiCaprio encabezaban la lista

Con el paso de los años, la idea fue madurando y fue en 2009 cuando se supo que Warner Bros. habían comprado los derechos del filme, con lo que se anunció su producción. Para protagonizar el proyecto, había al menos tres nombres, entre los que se encontraban: Brad Pitt, Will Smith y Leonardo DiCaprio.

De acuerdo con el propio Nolan, estuvo en conversaciones con Brad Pitt y le presentó el proyecto, pero sólo le dio un plazo de 48 horas para emitir una respuesta. Con una agenda muy llena, el actor terminó declinando la oportunidad, por lo que el director pasó al siguiente en la lista.

El origen (Inception) se estrenó en 2010 con Leonardo DiCaprio como protagonista. Foto: Archivo

Will Smith sonaba muy fuerte para encabezar el proyecto, porque no sólo era uno de los actores consentidos de Warner Bros., también tenía experiencia en proyectos que implicaban mucho dinero. El director le hizo la oferta al histrión y le concedió el mismo plazo que a Pitt, pero el tiempo se habría consumido y no dio ninguna respuesta, al parecer se le habría olvidado.

Con estos dos nombres tachados de la lista, Nolan habló con DiCaprio, quien después de unas negociaciones aceptó el papel. Ahora, a 12 años del estreno de la película, sería imposible imaginar a alguien más protagonizando El origen (Inception), quizá el rol estaba hecho a la medida para el ganador del Oscar.

Película de Christopher Nolan ganó millones de dólares y gano Oscar

Luego de su trabajo, el director Christopher Nolan demostró que valió la pena esperar casi 10 años para realizar su proyecto, porque consiguió ocho nominaciones a los Premios Oscar, de los cuales ganó cuatro.

Además, por si fuera poco, El origen (Inception) dominó la taquilla y se coronó como una de las mejores películas del 2010, pero también logró dominar la taquilla, al haber recaudado más de 836 millones de dólares durante el tiempo que estuvo en exhibición, cuando su costo fue de 160 millones de dólares.

Actualmente, la película se encuentra disponible en HBO Max, por si no has tenido oportunidad de verla, así que podrás sorprenderte con la revolución de este trabajo cinematográfico.

