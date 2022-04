Keanu Reeves confiesa que fue engañado por un amigo para protagonizar una de las películas que más detestó

En la década de 1990 Keanu Reeves protagonizó tres películas (Punto de quiebra, 1991; Máxima velocidad, 1994, y Matrix, 1999) que lo catapultaron al estrellato en Hollywood, por lo que le llovieron contratos para ser el actor principal en decenas de filmes. Sin embargo, la confianza del joven intérprete se vio vulnerada, cuando uno de sus amigos lo engañó para estelarizar uno de los proyectos cinematográficos que más detestó.

Sólo un año después de que se convirtió en "Neo" para Matrix, Keanu se vio obligado a protagonizar El observador (The Watcher) en el 2000. Un filme que contó con un presupuesto de 33 millones de dólares, pero que sólo terminó recaudando más de 47 millones de dólares, lo que fue calificado como un desastre comercial, luego de que las críticas destrozaron la historia y las actuaciones del elenco.

Aunque la película contaba con actores que ya contaban con carrera, como James Spader, Marisa Tomei, Ernie Hudson y Chris Ellis, Reeves comentó hace unas semanas durante una entrevista que jamás encontró el sentido al guión, por lo que no lo resultó interesante, pero no le quedaba otra opción más que hacer el trabajo, porque uno de sus ahora examigos había falsificado su firma en un acuerdo, y si no lo cumplía lo demandarían.

"Nunca encontré el guión interesante, pero un amigo falsificó mi firma en el acuerdo. No pude probar que lo hizo y no quería que me demandaran, así que no tuve otra opción que hacer la película", expuso.

En el póster promocional, el nombre de Keanu Reeves se colocó de manera desapercibida. Foto: Archivo

¿Cómo engañaron a Keanu Reeves?

De acuerdo con la entrevista que dio a diversos medios, Reeves explicó que mucho antes de que hiciera Matrix, se encontró con su amigo Joe Charbanic para jugar hockey, quien le preguntó que si le gustaría participar en una película en la que estaba trabajando, asegurándole que sólo sería una pequeña participación, a lo que el actor respondió de manera positiva.

Cuando Charbanic confirmó a Universal Studios que contaba con Keanu para su película, le aumentaron el presupuesto para que la realizara. Ante esta situación, se vio obligado a cambiar el papel de Reeves y en vez de que fuera sólo una participación, lo convirtió en el protagonista, pero sin que el actor lo supiera.

Para asegurar que todo fuera legítimo, Reeves relató que Joe Charbanic habría falsificado la firma del actor en el contrato, en el que además sólo aceptaba una paga a escala sindical, mientras que sus compañeros de trabajo James Spader y Marisa Tomei obtendrían un millón de dólares por su participación.

Cuando Keanu supo todo, intentó hablar con los ejecutivos de Universal Studios, pero al no poder probar que su firma habría sido falsificada, el equipo legal le ofreció que no participaría en la campaña de marketing y que sólo podría hablar del asunto 12 meses después del estreno de la película.

Al final, Keanu Reeves no pudo hacer nada más que cumplir con el contrato, aunque hace unas semanas afirmó que detestó hacer la película, porque no sólo estuvo obligado a trabajar en algo que no quería, también le pareció absurdo todo lo que ocurrió en la producción. Y una vez concluido el periodo de veto, habló sobre lo que ocurrió y por qué hizo el papel, que hasta el momento es uno de los más criticados en la carrera del protagonista de Matrix.

¿Es tan mala El observador (The Watcher), protagonizada por Keanu Reeves?

A veces, uno de los principales indicios de que una película puede ser buena o mala consiste en ver los números que obtuvo en taquilla, aunque esto no es una garantía de que la historia sea lo mejor. Sin embargo, en este caso, las cifras no mintieron, porque El observador (The Watcher) fue todo un fracaso y llena de incoherencias de principio a fin.

Por su cuenta, Rotter Tomatoes, sitio especializado en cine, calificó a El observador (The Watcher) con 11 por ciento, reprobando de esta manera el filme protagonizado por Keanu Reeves. Lamentablemente, el actor también recibió una nominación al Premio Razzie como Peor Actor de Reparto por su actuación.

Al parecer a ninguna plataforma de streaming le interesa tener este título entre su catálogo, porque al revisar todos los servicios que hay en México, no se encontró en ninguna, aunque un usuario de YouTube subió la película, por si quieres conocer por fue tan polémica y desastrosa en su momento esta producción.

Sigue leyendo

Tom Cruise protagonizó hace 20 años esta película que se volvió un referente tecnológico; la puedes ver en HBO Max

Gael García se saltó la pandemia y grabó esta película que puedes ver en HBO Max

Netflix: esta película estuvo nominada a 2 premios Oscar; fue dirigida por un mexicano