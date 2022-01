Keanu Reeves podría ser más peligroso que John Wick; te contamos los entrenamientos que ha tenido el actor

En los últimos años se ha visto muy activo en el cine a Keanu Reeves, quien ha destacado por su papel de John Wick, sin embargo, a lo largo de su trayectoria se ha tenido que someter a una gran preparación física, cultural, alimenticia y hasta deportiva para protagonizar gran parte de los filmes en los que ha participado.

El canadiense ha asegurado en diversas entrevistas que le gusta participar en películas con acción intensa y que impliquen un reto físico para él, por lo que ha sido común verlo en filmes como Máxima Velocidad (Speed), Punto de Quiebre (Point Break), Matrix, John Wick, Reyes de las calles (Street Kings) y El maestro del Tai Chi (Man of Tai Chi).

Deportista

Uno de los primeros grandes papeles que le dieron reconocimiento a Keanu fue Punto de Quiebre (Point Break), filme que se estrenó en 1991, cuando tenía tan sólo 27 años de edad. El papel que interpretó fue el de Johnny Utah, un joven e intrépido agente del FBI que buscaba infiltrarse a una banda de ladrones. Para esto, Reeves tuvo tuvo que aprender a surfear, algo que le tomó poco más de dos meses y lo hizo junto con los coprotagonistas Patrick Swayze y Lori Petty.

El actor se estuvo preparando durante dos meses. Foto: Archivo

Incluso, a Reeves le gustó tanto esta actividad que después la retomó como un pasatiempo, al grado que el surfista Dennis Jarvis le hizo una tabla especializada al actor.

Sin embargo, este no fue el único deporte que aprendió el canadiense, porque para su personaje de Shane Falco en Los Suplentes (The Replacements), que se estrenó en el año 2000, tuvo que aprender algunos movimientos de futbol americano, y aunque en el filme era un Quarterback, Keanu no era quien lanzaba el balón, lo hacía Chris Robbins, un exjugador de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur.

Aprendió algunos movimientos del futbol americano. Foto: Archivo

Y como ocurrió con Punto de Quiebre (Point Break), lo que aprendió Reeves le sirvió para continuar con un pasatiempo, algo que se le vio jugando con sus amigos.

Maestro de las artes marciales

Sin embargo, Keanu Reeves ha dicho que lo que más disfruta de las películas es la intensidad, la adrenalina y la acción, porque conlleva a una preparación ardua, como lo fue para Máxima Velocidad (Speed) y Matrix.

Para el primer filme tuvo que aprender a usar equipo táctico y varias armas, mientras que para la segunda película se sometió a un complicado entrenamiento de kung fu, tai chi y karate, para lo que obtuvo ayuda del maestro Hong Kong Yuen Wo-Ping, quien impulsó las carreras de Jackie Chan y Jet Li a través de las artes marciales.

Para Matrix aprendió varias artes marciales. Foto: Archivo

En 2013 protagonizó 47 Ronin: La leyenda del samurái, en donde interpretó a Kai, un marginado mitad japonés y mitad inglés. Lo destacado del filme fue ver a Keanu blandiendo un sable y en la posición de combate, mientras protagonizaba combates y enfrentaba a monstruos mitológicos.

Aprendió a blandir un sable samurái. Foto: Archivo

Para el rodaje de este filme de Universal Studios, Reeves tenía 46 años y estuvo en un entrenamiento sobre la cultura nipona, así como las costumbres, la forma de vestir, algo que ya venía aprendiendo desde antes con Matrix, pero durante semanas completas tuvo que entrenar con uso de la espada y hasta recibió ayuda del actor Hiroyuki Sanada, con quien compartió créditos, quien además se convirtió en mentor de Keanu, enseñándole Bushido (lo que se podría traducir como "el camino de guerrero", que es algo así como el código de ética de los samurái).

Hombre peligroso

Una de sus interpretaciones más reciente y reconocida es John Wick, producción que le dio un nuevo impulso a la carrera de Keanu Reeves y que destacó principalmente por las secuencias de acción, en donde se ve al actor repartiendo puñetazos, patadas, lanzamientos, llaves y balazos a todo el que se ponía enfrente.

El mismo actor reconoció que todo lo que aprendió a lo largo de su carrera le ha servido para este papel, el cual requiere de mucha energía, porque implica muchos combates cuerpo a cuerpo, que no le han resultado tan complicados porque ya conoce las artes marciales, aunque para convertirse en John Wick tuvo que mejorar su jiu-jitsu, cuyas técnicas principales incluyen derribos, luxación de articulares, estrangulaciones y sumisiones. Pero Reeves también se tuvo que adentrar en el judo y kickboxing para dar mayor realidad a las grabaciones.

Aunque un matón como John Wick muestra su gran destreza al momento de usar las armas de fuego y también los cuchillos, para lo que el actor se tuvo preparar. Incluso, Reeves disparó pistolas y rifles reales para conocer la potencia y manejo adecuado de todo el armamento que se ve en la pantalla grande.

Keanu Reeves podrá ser uno de los actores más simpáticos del cine, pero como te habrás dado cuenta, el histrión tiene amplios conocimientos en artes marciales y armas, lo que sin lugar a dudas lo ha convertido en toda una figura de acción.

Sigue leyendo

Keanu Reeves fue estrella de rock en los años 90 y estos fueron sus éxitos

Keanu Reeves está más cerca de DC que de Marvel y esta película en HBO Max lo comprueba

Keanu Reeves donó 70% de su salario de “Matrix” para la investigación contra el cáncer