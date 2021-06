Keanu Reeves fue estrella de rock en los años 90 y estos fueron sus éxitos

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de Hollywood por el público, quien no sólo ha demostrado su talento al interpretar distintos tipos de papeles, también ha cautivado con su sencillez y su carisma, sin embargo, también tuvo una carrera destacada en la música, con un grupo llamado Dogstar.

Keanu jamás ha ocultado su amor por la música, aunque es cierto que esa faceta del actor de 56 años no es tan conocida, debido a que el tiempo que duró Dogstar procuraron no usar la imagen ni el éxito de Reeves, quien a principios de la década de 1990 ya había aparecido en filmes como: Bill & Ted's Excellent Adventure (1989), Point Break (1991) y Bram Stoker, Drácula (1992).

La aventura del grupo musical inició en 1991, pero fue hasta 1994 que Dogstar empezó a obtener cierto reconocimiento por parte del público. Los géneros en que se desempeñaban eran el grunge y el rock alternativo, por lo que sus canciones eran un tanto parecidas a las de las bandas del momento, incluso se les llegó a comparar con lo alcanzado por Nirvana y Pearl Jam.

Dogstar estaba formada por Keanu Reeves, Robert Mailhouse y Bret Domrose. Foto: Especial

Reconocimiento mundial

Dogstar estaba formada por Reeves, en el bajo, Robert Mailhouse, en la batería, y Gregg Miller, en la guitarra y la voz. En 1994 se les unió Bret Domrose como guitarra adicional, quien quedó al mando de la voz cuando Miller abandonó el proyecto, en 1995.

A pesar de que los integrantes sólo veían esto como algo alterno y que hacían por gusto propio, debido a que cada uno tenía sus proyectos, con el paso de los años ganaron una buena cantidad de fanáticos, por lo que canales de televisión como MTV empezaron a poner atención a su música, y así fue como alcanzaron el reconocimiento a nivel mundial. Habrá que recalcar que la banda intentó mantener en bajo perfil a Reeves, pero con el éxito taquillero de la película acción Speed (1994), su rostro ya era más que popular.

Mientras la popularidad de la agrupación crecía, otras bandas los buscaban para que fueran sus teloneros, también los invitaban a shows de televisión y a participar en festivales, sin embargo, la mayoría se llevaba una gran sorpresa al ver a Keanu Reeves.

En la década de 1990 no había redes sociales como ahora, por lo que gran parte del éxito de la banda fue gracias a lo que se veía en los programas de televisión, a los pocos videoclips que filmaron y también a la promoción de boca en boca.

Abrieron giras a David Bowie

En 1995, Dogstar fue la banda elegida por el mismísimo David Bowie para que abriera sus conciertos durante la gira que tuvo en Estados Unidos y también en Asia. Pero no fue el único astro de la música que los buscó, también la agrupación Bon Jovi los invitó a acompañarlos en sus presentaciones en Nueva Zelanda y Australia. Lo más sorprendente fue que ambas estrellas de rock terminaron pidiendo a Dogstar que se tomara una foto con ellos, pues no sólo destacaba la participación de Reeves, también aplaudieron sus canciones.

En 1995, Reeves y su banda fueron teloneros de David Bowie durante su gira por EU y Asia. Foto: Especial

Sin embargo, Keanu Reeves empezó a tener cada vez más papeles importantes, como el caso de Neo en Matrix (1999), algo que no sólo ocupó gran parte de su tiempo y dedicación, por lo que las presentaciones de la banda se fueron postergando. De igual forma, Mailhouse y Miller tenía sus trabajos de tiempo completo y se les hacía difícil ensayar o dar conciertos, por lo que fueron relegando poco a poco Dogstar.

En unas de sus últimas presentaciones a los que los invitaron, la banda eligió como teloneros a la agrupación Rancid y también tuvieron a Weezer, cuyo grupo recién comenzaba y esa habría sido la primera ocasión en que se les escuchaba, algo que les ayudó a volverse populares.

El fin de la aventura

Algo que ya estaba anticipado llegó: el fin de la banda. En el año 2000 lanzaron un disco titulado "Happy Ending", el cual promocionaron con unos cuantos conciertos y presentaciones, pero por los compromisos de Reeves, quien se encontraba filmando las secuelas de Matrix, se complicó todo.

Para 2002 anunciaron la separación de la banda, por lo que su despedida se llevó a cabo con un concierto en Japón, país que los vería en público por última vez.

A pesar de que únicamente tuvieron dos producciones de estudio: "Our Little Visionary" (1996) y "Happy Ending" (2000), Dogstar gozó de gran popularidad, pues, de acuerdo con sus seguidores, se sentían identificados con la música. Al final de todo, los integrantes aseguraron que la banda se disolvió simplemente porque todos tenían ocupaciones diferentes y la música, aunque les gustaba mucho, no era un trabajo fijo, por lo que la decisión no se tomó porque hubiera peleas o choques de egos, simplemente fueron las agendas apretadas, la familia y otros intereses.

