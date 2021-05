Keanu Reeves estuvo vetado durante 14 años por esta empresa

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos por el público, debido a su sencillez como persona, además de que ha interpretado papeles que le han valido el reconocimiento a nivel mundial, pero quien diera vida a "Neo", en Matrix, confesó que fue vetado durante 14 años para trabajar en una casa productora.

A pesar de que en la década de 1990 gozó de fama y protagonizó muchísimas películas que lo catapultaron al estrellato, uno de estos filmes también lo condujo a estar dentro de la lista negra de la empresa 20th Century Fox, que ahora se llama 20th Century Studios, Inc., luego de que fue comprada por Walt Disney Studios.

Lo anterior fue consecuencia por no haber querido protagonizar la segunda parte de Máxima Velocidad (Speed), debido a que Reeves estaba metido en una puesta de Hamlet en una sala de Winnipeg, Canadá, así que su agenda no se lo permitía, aunque en ese momento desconocía cuáles iban a ser las consecuencias de sus decisiones.

Máxima Velocidad tuvo un costo de 30 millones de dólares y recaudó más de 350 millones de dólares, por lo que fue todo un éxito para la 20th Century Fox y buscaban repetir la fórmula con los mismos protagonistas, pero ante la negativa de Keanu Reeves, el estudio lo reemplazó con Jason Patric, quien en ese momento contaba con una gran popularidad por su papel en Los Hijos de la Calle (Sleepers). Lamentablemente, la química entre Patric y Sandra Bullock no funcionó y Speed 2: Cruise Control terminó siendo un rotundo fracaso, pues sólo obtuvo 164 millones de dólares, cuando su costo de producción fue de 160 millones de dólares.

La segunda parte de Speed fue protagonizada por Sandra Bullock y Jason Patric, pero resultó en un fracaso en taquilla. Foto: Especial

Y tal pareció que la 20th Century Fox culpó a Keanu Reeves por este descalabro, porque tuvo al actor vetado durante 14 años, hasta que lo llamaron para protagonizar el remake de "El día que la Tierra se detuvo" (The Day the Earth Stood Still) en el 2008.

Sin embargo, Reeves afirmó que no se arrepiente de su decisión, porque siempre ha hecho lo que ha querido y ha participado en los filmes que considera adecuados para él, pero más allá de eso "el dinero no significa nada para mí. Podría vivir los próximos siglos con lo que ya he ganado. Mi idea de la felicidad está relacionada con acostarme con la persona que amo, compartir una cena con amigos o andar en moto. No tiene nada que ver con un saldo bancario de varios dígitos".

Incluso, su carrera tuvo un segundo aire tras haber protagonizado John Wick, cuya cuarta entrega se tiene prevista llegue a las salas de cine para el 27 de mayo del 2022.

