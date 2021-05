Will Smith podría regresar a DC Cómics si le cumplen este "capricho"

Hace tan sólo unas semanas Will Smith se volvió tendencia, debido a que apareció en público, pero su apariencia dejó ver los estragos ocasionados por la pandemia, ya que se le veía una barriga, algo que nunca antes había tenido el actor. Ahora, de nueva cuenta está en boca de todos, debido a que existe una posibilidad de que regresé a DC Cómics, aunque puso una condición.

Luego de que se confirmó que Smith no aparecerá en la segunda parte de "The Suicide Squad", que dirige James Gunn, muchos de sus seguidores se mostraron un poco disgustados e incluso se llegó a pensar que Idris Elba lo supliría, pero no es así, debido a que el actor inglés asumirá el papel de "Bloodsport", debido a que se dejó abierta la posibilidad del regreso de Will Smith como "Deadshot" para futuras entregas.

La segunda parte de The Suicide Squad se estrenará el 6 de agosto. Foto: Especial

El motivo por el cual Will Smith no está en la película de James Gunn fue por algo sencillo: problemas de agenda. La segunda parte de "The Suicide Squad" ya se estaba desarrollando antes de que se estrenara la primera parte, en 2016, y se tenía previsto que saliera en 2017, pero debido a que tuvo una mala recepción por parte de la critica, a pesar de que en taquilla recaudó más de 746 millones de dólares, no fue lo suficientemente convincente para los estudios. Lo que provocó que los planes del director David Ayer y Smith se vinieran abajo.

Sin embargo, a tan sólo unos tres meses de que se estrene "The Suicide Squad" de James Gunn, Will Smith volvió a hablar de un posible regreso a DC, para lo que pidió que su hijo Jaden Smith también se integre al Universo Cinematográfico con un "papel importante". Incluso, hace tiempo se mencionó que el actor de 22 años de edad podría interpretar al personaje Static Shock.

Hasta el momento no hay nada seguro, sobre el posible regreso del "Príncipe del rap" al mundo cinematográfico de superhéroes, será algo que probablemente se defina una vez que llegue a los cines "The Suicide Squad" el próximo 6 de agosto.

De momento, para aquellos fanáticos de Will Smith no deberán esperar mucho para verlo de nueva cuenta, ya que este año estrenará un par de proyectos bastante interesantes, como es "King Richard", donde dará vida al padre de las tenistas Venus y Serena Williams, y que llegará a los cines en noviembre próximo. De igual forma, interpretará a un mafioso famoso de Harlem en las décadas de 1970 y 1980 en "The Council", que se estima llegue a la plataforma de Netflix.

