Will Smith no está totalmente perdido; este famoso director quiere volver a trabajar con él

Al parecer no todos han perdido la fe en Will Smith, quien después de haber abofeteado a Chris Rock durante la reciente entrega de los Premios Oscar ha visto cómo su carrera se desmorona, ya que compañías como Netflix y Warner Bros. han frenado los proyectos que tenían, sin embargo, un director muy famoso confesó que le gustaría volver a trabajar con el actor.

Smith, quien se disculpó por su actitud violenta, ha sido duramente criticado por sus fanáticos y el mundo en general, además de que han surgido una serie de temas y rumores entorno a su esposa Jada Pinkett Smith, quien habría confesado que no quería casarse con el actor.

Como dice el dicho, "llueve sobre mojado", pero quizá el único salvavidas de Will sería el director Michael Bay, con quien habría hecho las primeras dos entregas de Dos policías rebeldes (Bad boys) en 1995 y 2003.

El director, quien recientemente estrenó el filme Ambulancia. Plan de huida —el cual es protagonizado por Jake Gyllenhaal y Eiza González—, aseguró que "volvería a trabajar con Will Smith en un 1000 por ciento".

Michael Bay habla sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Incluso, Bay opinó sobre el conflicto de los Oscar, asuntó que lamentó, pero eso no lo llevaría a cambiar la opinión que tiene respecto del actor y enfatizó en que se exageró el asunto, ya que la opinión pública "puso mayor atención a esto en vez de otros asuntos más terribles".

"Al principio, inmediatamente pensé: ¿Esto acaba de pasar? Luego vi el grito de Will. Ese es un grito de Will real. Will es un luchador increíble. Ha estudiado boxeo. En primer lugar, está mal hacerlo, vamos a aclararlo. Pero cuando la gente dijo: 'Oh, podría haberlo matado'. No, una bofetada es diferente. ¿Un puñetazo? Sí, puedes matar a alguien. Will le dio una bofetada”, comentó Bay.

Y continuó: "Estoy pensando, Todo el mundo está hablando de esto, pero ¿sabes qué? Empiezas a pensar en la vida y es como...¡Dios mío! Me ha afectado mucho esta guerra de Ucrania en este momento. Soy amigo de los hermanos Klitschko. He estado en Kiev, me he reunido con el alcalde. Y estoy como, ¿sabes qué? Cientos de bebés están muriendo de hambre en este momento y la gente está muy preocupada por esto. No lo sé. Para mí, es como, basta de eso. Muy bien, sucedió algo dramático, pero creo que tenemos que aclarar nuestras prioridades", expuso.

Por este hecho, Smith fue sancionado por la Academia, por lo que el actor tendrá prohibido durante los próximos 10 años asistir a todo evento relacionado con dicha institución, aunque podrá ser nominado y recibir el premio.

