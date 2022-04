Robert Downey Jr. protagonizó una de las 12 mejores películas del siglo XXI y no es de Marvel; la puedes ver en HBO Max

Antes de que fuera elegido por Marvel para interpretar la primera película de Iron Man (2008), Robert Downey Jr. tuvo oportunidad de participar en una de las mejores películas del siglo XXI, a pesar de que fue un desastre comercial, porque su costo de producción fue de 65 millones de dólares, pero únicamente logró recaudar 84.7 millones de dólares en taquilla.

Zodiaco (Zodiac) se estrenó en 2007 bajo la dirección de David Fincher y contó con actores de renombre como: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards y Brian Cox, quienes abordaron el caso indescifrable del asesino del Zodiaco.

La película cuenta la historia de la búsqueda del asesino del Zodiaco, quien habría cometido una serie de crímenes en el Área de la Bahía de San Francisco a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, burlándose de la policía con cartas, ropa manchada de sangre y cifras enviadas por correo a los periódicos.

Los críticos de cine aplaudieron el trabajo de Fincher, incluso durante el tiempo de exhibición de la película recibió una serie de premios y reconocimientos. Incluso, durante una encuesta realizada en 2016 por la BBC, Zodiaco (Zodiac) fue votada y se posicionó en el lugar 12 como el filme más grande del siglo XXI.

La película contó con tres de los mejores actores del momento: Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal. Foto: Archivo

Revolucionó la carrera de Robert Downey Jr.

Sin embargo, tanto el trabajo del director como de todo el equipo de actores fue destacado y aplaudido. En una entrevista otorgada por Jake Gyllenhaal, comentó que se sorprendió cuando conoció a Robert Downey Jr. por su manera de trabajar y por su entrega a la actuación.

"Esa fue la película en la que conocí al incomparable y extraordinario Robert Downey Jr. Me encontré sentado a veces asombrado por los actores con los que estaba trabajando, simplemente viéndolos trabajar. Tuve la suerte de interpretar a un observador y fue otra experiencia increíble, en la que aprendí mucho sobre el cine [y cómo es] un medio del director y todo gira en torno a su visión y tú estás al servicio de esa visión", expuso Gyllenhaal.

Por si fuera poco, el estreno de este filme significó un nuevo inicio para Robert Downey Jr., quien venía de una racha de malas películas, problemas con las drogas y hasta de un par de arrestos. El actor estuvo en la lista negra, pero sorprendió con su actuación en Zodiaco (Zodiac) y después de esto obtuvo el lugar como Iron Man, después de que Tom Cruise declinó su participación.

Así que si todavía no has visto este magnifico filme, te recomendamos que lo hagas a la brevedad si cuentas con suscripción en HBO Max, eso sí, te adelantamos que tiene una duración de 2 horas con 42 minutos y no cuenta con muchas escenas de acción, es más investigación.

