Jake Gyllenhaal confiesa que Marvel cambió su vida y su carrera después de haber actuado en Spiderman

Gran parte de los actores más talentosos se han sumado a las filas de Marvel, por lo que no sorprendió cuando Jake Gyllenhaal anunció que participaría en Spider-Man: Lejos de casa (2019), sin embargo, lo que sí asombra son las declaraciones del propio histrión, quien reveló que su trabajo con este estudio le hizo recuperar el espíritu por la actuación.

Gyllenhaal, quien es conocido por actuar bajo el método, había tenido papeles muy intensos, con los que no sólo cambió su aspecto físico, también regaló interpretaciones que le ganaron el reconocimiento en el ámbito, pero también del público en general. A pesar de sus esfuerzos, no ha vuelto a ser nominado al Oscar, luego de que consiguió dicha proeza en 2006 con Brokeback Mountain.

"Cuando entré en Spider-Man: Lejos de casa, me sucedió algo interesante. Creo que me estaba tomando demasiado en serio todo esto de la actuación; de hecho, estoy seguro de ello. Había perdido el sentido de la interpretación y el entretenimiento. Ya no me divertía como antes. No era la persona que soy, ese tipo de bufón de la clase que encontró gracioso mover un hombro y hacer una mueca. Fue algo tan catártico poder tirar esa seriedad y convertirme en el actor que siempre quise ser en muchos sentidos", expresó Gyllenhaal recientemente en una entrevista.