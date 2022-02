Arnold Schwarzenegger no quiso hacer la secuela de Depredador porque esperaba el papel que cambiaría su vida

En 1990 Arnold Schwarzenegger ya era un actor reconocido, principalmente por tres papeles que lo pusieron en el radar del público en general, pero también de los grandes estudios de Hollywood: Conan el bárbaro (1982), Terminator (1984) y Depredador (1987), éste último filme fue precisamente el que lo catapultó al estrellato.

El éxito comercial de Depredador fue tal que logró recaudar en taquilla más de 98 millones de dólares, cuando el costo de producción fue de tan sólo 15 millones de dólares, pero no sólo eso, también fue la puerta para el género de ciencia ficción y de los humanos contra los alienígenas. Incluso, al poco tiempo de su estreno, los desaparecidos estudios 20th Century Fox consideraron la idea de una secuela, en la que querían tener en el mismo rol a Schwarzenegger.

Con carta abierta, los estudios contactaron al director John McTiernan para dirigir la secuela de Depredador, pero al no llegar a un acuerdo monetario, prefirió pasar y hacer otros proyectos que tenía en puerta, debido a que el filme de 1987 también le abrió más posibilidades para hacerse cargo de otras producciones. Con este rechazo, se consideró a la segunda opción: Stephen Hopkins, quien dirigió Pesadilla 5: El niño de los sueños.

Como guionistas volvieron a estar los hermanos John y Jim Thomas, quienes dejaron todo listo para que Arnold volviera como el Mayor Alan "Dutch" Schaeffer. Hopkins se reunió con el actor y le hizo una oferta casi imposible de rechazar, pero Schwarzenegger declinó el protagónico, porque meses antes había recibido una llamada del director James Cameron, quien le había prometido un papel que cambiaría su vida.

El papel por el Schwarzenegger rechazó la secuela de Depredador fue ni más ni menos que por Terminator 2: El juicio final, filme que se rodó entre octubre de 1990 y el 28 de marzo de 1991, para ser lanzado en cines en julio de 1991. El resto es historia, porque efectivamente, la interpretación del actor de origen austríaco lo llevó más allá de las estrellas y lo convirtió en el rostro de esta franquicia.

Pero, sin la participación de Arnold en la secuela de Depredador, tanto los estudios como el director Stephen Hopkins dudaban que el proyecto fuera a progresar y obtuviera el mismo éxito que le entrega de 1987. A pesar de las complicaciones, se hicieron los cambios correspondientes en el guión y comenzó la búsqueda de un nuevo actor.

Ante la noticia de que Schwarzenegger no participaría en la secuela, el actor Steven Seagal se mostró muy interesado en hacerse del rol, incluso estuvo haciendo autopromoción para ganarse el protagónico. Hay que recordar que para finales de la década de los 80, el intérprete gozaba de fama por el filme Nico (Above the law).

Steven Seagal buscó por todos los medios obtener el papel. Foto: Archivo

Seagal habló con sus contactos del los estudios 20th Century Fox para que le dieran la oportunidad y presionó por todos los medios posibles, hasta que consiguió un encuentro con el director Stephen Hopkins, quien relataría años después su encuentro con el actor.

"Estaba desesperado por hacerlo. Llegué a su casa, me aplastó la mano de un apretón y me llevó a una habitación donde todas las paredes estaban cubiertas de pistolas. Me dijo que quería interpretar a un 'psiquiatra de la CIA' que también es un 'experto en artes marciales y armas'. Lo escuché durante mucho tiempo, y claramente estaba un poco loco en ese momento. Dije: 'Oh, esto es diferente de la forma en que íbamos, así que supongo que no deberíamos hacerlo'. Luego se puso muy ansioso y me rodeó con el brazo al salir y me dijo: 'Quiero que vengas a mi rancho en Santa Bárbara porque tengo un campo de lanzamiento de granadas allí, para que vayamos y lancemos granadas juntos. Dije: 'Sí, genial, lo haremos'. Pero eso no sucedió. Lo siento, no soy fan de él", expuso Hopkins durante el 30 aniversario de Depredador 2.