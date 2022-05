VLA: Comparan a Laura G con “La Nacaranda” por este colorido outfit | FOTO

Laura G se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que quiso impactar en “Venga la Alegría” con un ostentoso y colorido atuendo, sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba a la conductora y terminó convirtiéndose en blanco de todo tipo de burlas en las que llegaron a compararla con “La Nacaranda”, el icónico personaje que Consuelo Duval hacía en "La Hora Pico".

La ex conductora de “Sabadazo” eligió un ostentoso y colorido conjunto de seda con estampados de flores para aparecer en la emisión de “Venga la Alegría” de este miércoles 25 de mayo y para no perder la costumbre, la producción del programa publicó en redes sociales una foto de todo el elenco de conductores para invitar a sus seguidores sintonicen el programa, no obstante, dicha publicación solo sirvió para que criticaran a Laura G.

“Díganle a doña Naca G que la pijama solo es para dormir”, “Nacaranda ya despierta”, “¿En qué momento ‘La Nacaranda’ se volvió conductora de VLA?” y “El dinero no compra la clase, ¿verdad Laura?” son algunos de los comentarios que se emitieron en Laura G, quien hasta ahora no ha respondido a estas críticas a las cuales, parece ya estas más que acostumbrada pues desde su llegada al famoso matutino ha sido la conductora más controversial de todas.

Cabe mencionar que no todo fueron críticas para Laura G pues sus seguidores salieron en su defensa y además de enfrentarse a los críticos de la conductora, también se encargaron de llenarla de elogios y aseguraron que si recibe críticas es porque genera envidia por su belleza.

Cynthia Rodríguez presume piernas de infarto

Pese a que Laura G acaparó gran parte de la atención por su colorido atuendo, esto no opacó lo espectacular que se veía Cynthia Rodríguez quien lució un diminuto vestido ideal para la primavera con el que dejó al descubierto sus torneadas piernas, además, dicha prenda también tenía un pronunciado escote por lo que la presentadora lució más que radiante y pudo demostrar por qué es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula en México.

Laura G revela el motivo de su impuntualidad

Hace unos días, “El Capi” Pérez le preguntó a Laura G cuál es el motivo por el que nunca llega temprano a “Venga la Alegría” y la presentadora aseguró que su impuntualidad se debe a que antes de salir a trabajar debe preparar el desayuno y alistar a sus hijos para que vayan a la escuela pues confesó que no tiene empleados que le ayuden en ese tipo de labores, sin embargo, también salió tundida pues miles de personas tienen el mismo problema y no se dan el lujo de llegar tarde a sus respectivos trabajos.

“Pues así le hacemos todas y llegamos temprano”, “Ni ella se la creyó”, “De qué privilegios goza la muchacha”, “Que bueno que le den chance de llegar cuando ella quiera, la gente común no le importa que entre a las seis, aunque tenga cinco hijos” y “Pues nada extraordinario que no hagamos mamás que trabajamos”, fueron algunos de las críticas que se emitieron contra Laura G.

