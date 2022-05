"Nunca voy a llegar temprano": Laura G lanza fuerte advertencia; ¿peligra su estancia en VLA? | VIDEO

Laura G es una de las conductoras más polémicas en el medio del espectáculo, pero esta vez su lugar en “Venga la Alegría” podría estar en riesgo debido a que ha tenido algunos conflictos para ingresar a trabajar y por los que fue exhibida por “El Capi” Pérez.

Todo ocurrió hace algunas semanas, sin embargo, los fans retomaron molestos el video en TikTok por la excusa de la conductora que fue captada llegando al estudio corriendo descalza y tras ella un joven de la producción intentando colocarse el micrófono.

“El Capi” retomó el video y lo compartió durante su sección en la que realiza el personaje de Margarita Mckenzie y detalló que el programa inicia a las 8:55 de la mañana y Laura G llega corriendo tan sólo minutos antes de salir al aire, ocasionando un fuerte alboroto en el foro.

“Margarita, mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos y el acuerdo con mi esposo para que funcionemos como familia es que ya los deje desayunados y listos para que él los lleve a la escuela, por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad”, así se defendió la conductora.

Fans molestos con Laura G

Aunque el resto de los conductores aplaudió las labores de Laura G fuera del matutino, los fans no opinaron lo mismo y aseguraron que la también actriz goza de privilegios que en la "vida real" le costarían el trabajo a otras madres y padres que tienen las mismas responsabilidades.

“Pues así le hacemos todas y llegamos temprano”, “Ni ella se la creyó”, “De qué privilegios goza la muchacha”, “Que bueno que le den chance de llegar cuando ella quiera, la gente común no le importa que entre a las seis, aunque tenga cinco hijos” y “Pues nada extraordinario que no hagamos mamás que trabajamos”, fueron algunos de los comentarios.

Al final del video se puede escuchar a la conductora durante una entrevista, en ésta afirma una vez más no tener tiempo para realizar otras tareas indispensables como ir al médico, al banco o por sus hijos a la escuela debido a su agenda de trabajo.

