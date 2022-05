El “Capi” Pérez ofrece un tour a Jeff Goldblum y Bryce Dallas Howard previo al estreno de Jurassic World: Dominio | VIDEO

El famoso conductor de televisión en espacios como Venga la Alegría y La Resolana, el controvertido “Capi” Pérez, tuvo la fortuna de fungir como guía de turistas para una parte del elenco de la esperada cinta de los estudios Universal, Jurassic World: Dominio, que está en nuestro país como parte de la promoción de la cinta.

Pérez aparece junto con la siempre hermosa Bryce Dallas Howard, el experimentado Jeff Goldblum, la actriz DeWanda Wise y el director de la cinta, Colin Trevorrow, mientras realizaban un paseo arriba de un turibus en las calles de la capital mexicana.

El “Capi” siempre atento, iba dando las indicaciones a Jeff Goldblum, quien estaba transmitiendo en vivo a través de su cuenta de Instagram, mientras daban vuelta justo por delante del Monumento a la Revolución, ubicado a un par de kilómetros del Zócalo de la ciudad de México.

In Mexico City with these amazing friends promoting a new little film we worked on... ?????? @jurassicworld