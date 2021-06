Netflix: La película más EMOTIVA para ver este 19 de junio; basada en hechos reales

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Recordemos que tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix o Disney Plus.

Qué ver en Netflix

Así es como algunas personas también prefieren ver películas que series, por esta razón te presentamos a continuación una de las series con más suspenso que podrás disfrutar este fin de semana en compañía de tus seres queridos, como son tu familia, amigos o pareja.

Por esta razón, te recomendamos la cinta “Paternidad”, la cual se encuentra alojada en Netflix y que está causando furor entre los espectadores de dicha plataforma; es una cinta estadounidense de drama y basada en hechos reales dirigida por Paul Weitz, Conrad Vernon y Greg Tiernan.

“Paternidad” es una película que nos cuenta la historia de la vida de un padre novato y viudo que tiene que enfrentarse a la realidad de ser padre solo, pero con las ganas de educar y transmitir amor a su hija.

¿De qué se trata la película?

Además, se deberá enfrentar a diversas situaciones económicas, es decir, ciertas deudas que se quedaron, así como a distintos miedos y el dolor que es vivir siendo padre viudo de una pequeña.

Dicha historia está basada en las memorias Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, de Matthew Logelin, y protagonizada por Kevin Hart, Alfre Woodard, Melody Hurd, Lil Rel Howery, Paul Reiser y DeWanda Wise.

A continuación te dejamos el tráiler de dicha cinta alojada en la gigante de streaming, Netflix:

