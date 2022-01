Los filmes más esperados del 2022

La única película de superhéroes que logró superar los mil millones de dólares en 12 días a nivel mundial y durante la pandemia fue Spider-Man, sin camino a casa, y se espera que este 2022 sigan marcando tendencia.

Pero no sólo los superhéroes darán batalla en las salas, también llega a la cartelera la secuela de Avatar, a 13 años de la primera entrega. La cita aún es lejana, está planeada para salir el 16 de diciembre.

Estos son los estrenos:

Scream: 25 años después de los asesinatos brutales en Woodsboro, un nuevo asesino se pone la máscara de Ghostface. Se estrena el 14 de enero.

The Batman: el filme protagonizado por Robert Pattinson contará con la presencia de varios villanos, entre ellos el Pingüino y Acertijo. Llega el 4 de marzo.

Dr. Strange in the Multiverse of Madness: aún se sabe poco de la historia, la última teoría apunta a que contará con la participación de la Bruja Escarlata, como la gran villana. El 6 de mayo sale.

Jurassic World: Dominion: la cinta protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard contará con la participación de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. La cita es el 10 de junio.

Thor: Love and Thunder: bajo la dirección de Taika Waititi regresa el Dios del Trueno el próximo 8 de julio. La cinta contará con la participación de Natalie Portman.

Misión Imposible 7: aún se desconoce la trama, pero con la muerte del personaje de Solomon Lane en la anterior entrega, se espera un nuevo villano. Llega a cartelera el 30 de septiembre.

The Flash: El actor Ezra Miller contará con el regreso de Ben Affleck como Batman y Michael Keaton en una versión más madura del héroe murciélago. La cinta se estrena en noviembre.

Black Panther: Wakanda Forever: tras la muerte de Chadwick Boseman, los fans están ansiosos de ver qué pasa el 11 de nov.

Aquaman 2: Una historia más oscura llegará bajo la dirección de James Wan el 13 de diciembre.

MAAZ