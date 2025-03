Luisito Rey revela que no se limpia después de ir al baño por miedo a dejar de ser heterosexual | VIDEO

Cuando se habla de las personas que se convirtieron en pioneros en lo que hoy conocemos como YouTube, el Werevertumorro Crew puede decir a las nuevas generaciones "todo lo que ven aquí, antes era monte", pues Gabriel Montiel (Werevertumorro), Daniel Ortiz Lugo (Wereverwero), Luis Ángel Torres (Luisito Rey), Federico Díaz Acuña (El Fedelobo), Christhian Martell (El Criss Cross) e Israel Rivera (Isra) fueron unas de las primeras personas en usar esta plataforma para crear contenido.

Para quienes tuvieron la oportunidad de seguir de cerca las peripecias de estos amigos, existen recuerdos muy marcados que pasaron a la historia de YouTube y ahora forman parte de una época que algunos añoran con nostalgia, mientras que los mismos protagonistas aún buscan mantener vivo su legado. Es así como en los últimos años hemos visto la creación de podcast como "La Pensión", en donde el Fedelobo y Criss Martell se acercan a una nueva audiencia sin perder el humor que los caracterizó desde sus inicios.

Otro de los contenidos que se estrenó recientemente es "LuisaboLuisabo", un podcast que reúne al Werever con Luisito Rey, cada uno con sus particulares formas de ser y en donde recuerdan algunas de las anécdotas más icónicas de aquellos años dorados en YouTube. En uno de los videos más recientes, ambos creadores de contenido hicieron referencia a un video de hace 9 años en donde se revela la supuesta razón por la que Luisito Rey "huele feo".

Fue así como hace 9 años, mientras que el Werevertumorro Crew se encontraba de vacaciones, grabaron un metraje que se quedaría en la memoria del internet y de sus seguidores; en una conversación que parece ser casual, Luisito Rey habría admitido que no se limpia después de realizar sus necesidades, pues afirma que el hecho de tener contacto con su ano podría poner en duda su heterosexualidad, por lo que mejor opta por evitar esa zona de su cuerpo, aún cuando haya hecho del baño antes.

A mí no me gusta limpiarme la cola cuando voy a hacer popó... pues porque no soy gay [...] No es de higiene, siento que si eres gay te gusta darte un poco de placer y a mí no me gusta porque ahí está el ano, de donde sale te limpias... Yo nunca me limpio, cuando me baño ahí se va, dijo Luisito Rey en aquella ocasión.