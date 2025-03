Despídete de la IA: cómo luciría la hermosa princesa Mérida de ‘Valiente’ en la vida real, gracias al cosplay

El cosplay nos permite ver más allá de los personajes, y no sólo a sus fans, sino también a ese protagonista de la serie que nos gusta, es conocerlo y saber que de alguna forma son reales. A diferencia de la Inteligencia Artificial, que solo nos provee una mera imagen en algún ambiente semi real. En este caso, veremos esta hermosísima versión de Mérida de “Valiente”.

Para quienes no conocen a Mérida, es la princesa colorada y rebelde a más no poder, de Disney. Es el único personaje, que pertenece al mundo de “Princesas Disney” sin si quiera haber sido producida por los estudios Walt Disney, sino que es de Pixar, otro estudio que también le pertenece y de la cual hemos visto grandes películas, como Toy Story.

Mérida, de Valiente

Mérida en la vida real.

Esta vez, no es la Inteligencia Artificial la que nos muestra cómo sería la verdadera Mérida, o como sería si ella fuera real, sino que lo podemos apreciar a través del cosplay. See U, una coslpayer la ha retratado perfectamente, no sólo en apariencia sino también en el ambiente que se desenvuelve nuestra princesa.

Mérida, de "Valiente" Cosplay

Mérida tendrá unos 16 años, de mejillas sonrosada, pecas, grandes ojos azules, cabello largo pelirrojo rizado, y rebelde como ella. Siempre viste un vestido de algodón verde y azul. En apariencia, se parece más a su padre que a su madre, aunque tiene mucho de su personalidad, por eso los problemas que crea en la película.

Debe ser una de las princesas más retratadas para ver “cómo sería” en la vida real, porque no se parece en nada a las demás princesas, ya que ella se rebela y comienza una nueva aventura por si misma y para el resto de la historia.

