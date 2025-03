Cancelan concierto de Dani Flow en Puebla por "solidaridad con las mujeres"

El alcalde de Xicotepec, Puebla, Carlos Barragán Amador, anunció la cancelación del evento del cantante Dani Flow, programado este fin de semana en la ciudad. La decisión, según el edil, se tomó en congruencia con sus valores y el respeto que merecen las mujeres. Barragán Amador expresó su solidaridad con el género, además de reconocer que las letras ofensivas de las canciones del artista representan una ofensa para toda la sociedad.

El alcalde justificó su decisión en el respeto y cariño que siente por las mujeres, incluyendo a su esposa, hijas, nieta y hermanas. Reveló que el contrato del cantante se había gestionado a petición de jóvenes, pero aunque la música no era de su agrado, inicialmente consideró que la feria debía ser inclusiva; sin embargo, tras escuchar las letras explícitas y recibir la opinión de sus hijos, así como las críticas en redes sociales, decidió reconsiderar.

Barragán Amador admitió su sorpresa ante el contenido "exageradamente grosero e inmoral" de las canciones, subrayando que nunca antes había escuchado letras de tal naturaleza. Reconoció la importancia de escuchar a la ciudadanía y actuar en consecuencia, afirmando que se debe a la gente y les debe respeto.

Finalmente, el alcalde reafirmó su convicción de que la cancelación es la decisión correcta, priorizando el respeto hacia las mujeres y los valores que considera fundamentales. La medida busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la dignidad y el respeto en el ámbito público y cultural de Puebla.

"Debo confesar que su contrato se dio a petición de varios jóvenes que me escribieron y les comento que esa música a mi no me gusta, jamás lo había escuchado a este cantante pero pensé que la feria es para todos las personas y que debía respetar los gustos de la juventud, pero cuando les platiqué a mis 4 hijos que son jóvenes y me dijeron que era letra muy grosera y me enseñaron la letra de sus canciones me quedé con los ojos cuadrados, también confieso que nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales y estos días también he leído los comentarios de reclamo en las redes sociales y pues miren yo me debo a ustedes y les debo respeto y les tengo que hacer caso y además lo hago muy convencido que es lo correcto".