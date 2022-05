Cynthia Rodríguez impone moda con animal print de cebra y destrona a grandes celebridades

Una de las grandes tendencias de moda de esta 2022, en especial para la temporada primavera-verano, es el animal print y es que su diseño es ideal para cualquier persona sin que su edad sea un factor a considerar. De hecho, han sido las celebridades e incluso las royals quienes lo han popularizado con los mejores estilos; sin embargo, la moda siempre es cambiante y eso lo sabe Cynthia Rodríguez, quien llegó con una nueva propuesta para lucir perfecta.

Con su nueva idea, la conductora de "Venga La Alegría" destronó a las celebridades más importantes del momento como Kim y Khloé Kardashian, Kris Jenner, Miley Cyrus e incluso a la duquesa de Cambrige, quienes han apostado por el estampado de leopardo para impactar con sus más lujosos looks. Por su parte, Cynthia Rodríguez llegó a demostrar que no hay mejor opción para esta temporada de calor que el animal print de cebra, mismo con el que conquistó las redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mexicana presumió un estilo parisino que la coronó como la mujer mejor vestida y que además no tiene miedo de experimentar con sus looks al combinar las tendencias más importantes del momento como los leggings de cuero, con prendas con las que le da su toque personal a sus looks como es el caso de este blazer de animal print de cebra.

Con botas altas y estampado de cebra; así conquistó París la conductora. (Foto: IG @cynoficial)

Para imponer moda, Cynthia Rodríguez se lució como nunca con unos ajustados leggings de cuero con unas botas altas y de tacón en color negro, dos piezas con las que logró el efecto de unas piernas kilométricas que ayudan a alargar la figura. Asimismo, vistió un blazer largo con animal print de cebra, una nueva tendencia que desde ya podemos afirmar que dominará todo el verano.

En el mundo de la moda, una de las apuestas preferidas es apostar por ropa oversize, ya que lo grande está en tendencia; sin embargo, la también actriz impuso su estilo propio al llevar este blazer en su talla correcta, pues este pequeño detalle también resulta ideal para lucir elegante y terminar de ayudar a estilizar la figura, sobre todo si la prenda se usa abotonada, pues ayuda a marcar la cintura.

El estampado de cebra destronó al animal print de leopardo. (Foto: IG @cynoficial)

Además, como todas las celebridades, Cynthia sabe que los accesorios son necesarios para elevar el look, por lo que no dudó en agregar unos aretes plateados, pulseras y anillos, así como lentes oscuros y un bolso de piel cruzado; todos estos objetos ayudan a terminar el outfit del día.

Por supuesto, este no es el primer look con el que la famosa impone el animal print de cebra como la opción perfecta de la temporada, ya que también se ha lucido con mini vestidos en los que este estampado es el gran protagonista, ya que se suma a los colores ideales para lucir en primavera y verano, como es el caso del blanco y del negro.

Mientras que para combinaciones más elegantes, Cynthia Rodríguez ha demostrado que el animal print también se puede llevar en trajes tipo sastre, algo que no sólo resulta una opción elegante y sofisticada para ir a la oficina, sino también para presumir un estilo único, original y atrevido.

El animal print de cebra es el favorito de Cynthia Rodríguez. (Foto: IG @cynoficial)

Los estampados también ayudan a lucir formal. (Foto: IG @cynoficial)

