La película que ayudó a Ben Affleck a dejar el alcohol y ahora puedes ver en HBO Max

Ben Affleck estuvo en medio de la polémica hace unos años, debido a que el actor sufrió un grave problema con el alcohol y a pesar de que se las vio complicadas, se sometió a rehabilitación, al grado de que una de las películas que protagonizó le ayudo con su adicción y ahora la puedes ver en HBO Max.

En marzo de 2020 se estrenó en cines El camino de regreso (The Way Back) y que estuvo bajo la dirección de Gavin O'Connor, mientras que las actuaciones principales corrieron a cargo de Ben Affleck, Mark Ciardi, Gordon Gray y Jennifer Todd.

Sin embargo, el filme no tuvo el éxito esperado, debido a que en ese mes fue cuando se declaró la pandemia por Covid-19 en todo el mundo y la película únicamente estuvo en taquilla dos semanas, lo que llevó a Warner Bros. a estrenar la cinta en las plataformas de streaming.

Mientras que los críticos aplaudieron la historia de El camino de regreso (The Way Back), lo que realmente llamó la atención fue el trabajo de Ben Affleck, a quien destacaron por su actuación y hasta aseguraban que estaría nominado a un Premio Oscar, pero no fue así.

Más tarde, durante una serie de entrevistas que brindó Affleck por el estreno de la película, el actor relató cómo la película funcionó como una forma de terapia para él después de sus propios periodos de alcoholismo y rehabilitación.

La actuación de Ben Affleck fue destacada. Foto: Archivo

¿De qué trata El camino de regreso?

Jack Cunningham (Ben Affleck) es una antigua estrella del baloncesto caída en desgracia, separado y sumido en el terrible mundo del alcohol, quien lo único que quiere es tener una segunda oportunidad para lograr reivindicarse.

Mientras lucha para encaminarse por el sendero del bien, es nombrado entrenador de un equipo de instituto cuya mayor peculiaridad es estar compuesto por un grupo de estudiantes sin demasiado talento.

Al recordar sus momento de gloria, Cunningham descubre que lo único que le ayuda a evitar beber alcohol es enseñar a ese grupo de jóvenes a disfrutar del basquetbol, mientras él mismo encuentra una terapia de sanación.

Esta película de superación personal fue descrita por el mismo Affleck como una forma de mostrar los problemas que él vivió con el alcoholismo, pero que también le ayudaron a superarlos.

Así que si cuentas con suscripción de HBO Max, te recomendamos que la veas, porque no sólo disfrutarás de un sano entretenimiento, también verás uno de los resurgimientos de uno de los actores más versátiles de la industria.

