Ryan Gosling, Joaquin Phoenix y Jared Leto estuvieron a punto de ser parte de Avengers en Marvel

A pesar de las críticas hacia las películas de superhéroes que hacen los Estudios Marvel, todo indica que muchas estrellas de la industria del cine quieren formar parte de este universo cinematográfico, tanto fue así que Ryan Gosling, Joaquin Phoenix y Jared Leto estuvieron a punto de conseguir un papel para unirse a Avengers.

Sin embargo, ¿cuál fue el papel que se estuvieron peleando estas tres estrellas de Hollywood? Bueno, ni más ni menos que todos ellos querían protagonizar Doctor Strange (2016), ya que audicionaron luego de que se dio a conocer que Benedict Cumberbatch dijo en primera instancia que no estaría disponible por un compromiso que tenía y que era imposible de deshacer.

Lo anterior dio pie a que los estudios Marvel consideraran a otros actores, porque el rodaje de Doctor Strange tenía que comenzar y no podía sufrir más retrasos. Al saberse esta noticia, audicionaron Ryan Gosling, Jared Leto y Joaquin Phoenix, éste último fue quien estuvo más cerca de hacerse del papel.

Pero como ya se conoce, Phoenix tiene una personalidad un tanto extraña y pese a ser uno de los mejores actores que hay en la industria, él mismo consideró que "había demasiados requisitos" para convertirse en el "Hechicero Supremo", por lo que durante una entrevista con el medio Collider, Joaquin terminó explicando que no quería comprometerse con algo y "no cumplir con esas obligaciones".

Benedict Cumberbatch rechazó en primera instancia el papel porque hacía una obra de teatro. Foto: Marvel

Benedict Cumberbatch contó con el apoyo de Marvel

Como todos saben, al final se terminó quedando con el papel Benedict Cumberbatch, quien a pesar de haber rechazado en primera instancia en rol porque se encontraba grabando Hamlet para teatro, el actor recibió el apoyo de Kevin Feige, presidente de los Estudios Marvel, y esto conllevó a que el filme se retrasara un poco más de lo previsto.

Cumberbatch, agradecido por la confianza que depositaron en él, comentó: "El mayor cumplido que me hicieron fue volver por mí. Me motivó para cumplir con la fe que me tenían", luego de que el mismo actor había dicho que perdió su oportunidad, pero que por fortuna todo salió bien para él.

Esta historia se dio a conocer con relación al estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), en donde Cumberbatch volvió a portar el manto de uno de los hechiceros más poderos de la Tierra y que hasta el momento ha sido todo un éxito en taquilla, así que no has tenido oportunidad de verla, te recomendamos que te dé una escapada para disfrutarla.

Sin embargo, esperamos que con esta información se cuestionen sobre cómo habría sido la participación en Avengers con los rostros de Ryan Gosling, Jared Leto o Joaquin Phoenix, aunque esto también habría llevado a que éste último actor no ganara el Premio Oscar por su trabajo en Joker (2019).

