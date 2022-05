En las series y películas de Marvel la magia es de diferentes colores, ¿qué significa cada uno?

Esta semana llega a la pantalla grande Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sin duda una de las películas más esperadas por los amantes de los cómics y del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que se rumora será la producción con el mayor número de cameos en la historia de la exitosa franquicia.

Y es que todo parece indicar que el multivarso se ha desatado tras la muerte de Kang en la serie de Loki y el hechizo de Stephen Strange en No Way Home para que todos olvidaran que Peter Parker es Spider-Man, y es probable que haya catastróficas consecuencias por alterar el espacio-tiempo.

En varios países ya se preeestrenó la nueva cinta de Sam Raimi, la cual ha recibido variadas calficaciones: en Rotten Tomatoes debutó con 84 por ciento, en IMDb con 7.7 de 10 y en Sensacine obtuvo 4.5 de 5 posibles estrellas; sin embargo, la crítica más importante será la de los fans.

Esta cinta, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Xochitl Gomez promete ser toda una demostración de poder, magia y hasta ciertas fuerzas oscuras, por lo que es importante explicar qué significan los colores de cada uno de los tipos de energía que hemos visto en las series y películas del Universo Marvel.

Los colores de la magia en Marvel

Según los cómics de Marvel, la magia se divide en tres tipos: la primera es la personal, que es la que posee el hechicero en cuestión y sólo depende de sí mismo; la segunda es la universal, la cual se obtiene del entorno donde esté el personaje y requiere de gestos o palabras específicas; la tercera y más potente es la dimensional, que es la que obtiene el hechicero a través de una súplica y una promesa o sacrificio.

No es lo mismo el color rojo que vemos cuando Wanda lanza un encantamiento, a la estela que aparece cuando Doctor Strange hace algún hechizo. Y no sólo eso, sino que en otras producciones como WandaVision, Loki, Moon Knight o Eternals, hemos visto otros colores que acompañan la magia.

A continuación te explicamos el significado de cada uno:

Azul: Es el color de la magia blanca. Lo vimos en WandaVision, cuando aparecen todas las brujas de Salem tratando de combatir el poder Agatha Harkness (Agnes, la vecina de Wanda).

Anaranjado/Amarillo: Es el tipo de magia proveniente de la luz que produce chispas o energía ardiente que dominan los Maestros de las Artes Místicas. La hemos visto en Doctor Strange, cuando Stephen o Wong lanzan hechizos. También se puede apreciar en la película Eternals, porque todo su poder proviene del cosmos.

Verde: Está relacionada con los encantamientos y la mente. En Marvel hemos visto como los hechizos de Loki y todas sus variantes, como Sylvie, despiden este color cuando entran en acción. En Spider-Man: Far From Home, Mysterio también usa este tipo de magia.

Blanca: Este tipo de magia la hemos visto en la serie Moon Knight, cuando aparecen los avatares de los dioses egipcios. Esto quiere decir que se relaciona con el poder divino.

Morada: Este color es el que se relaciona con la magia oscura y la brujería. Marvel ha dado muestra de este tipo de energía prohibida en WandaVision, cuando Agatha absorbe el poder de las otras brujas o en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuando una de las variantes de Stephen despide rayos de este color al pelear contra sí mismo.

Rojo: Esta es la magia más poderosa y peligrosa que existe en el Universo Marvel. Hasta ahora sólo hemos visto a Wanda/Bruja Escarlata despidiendo este color. Se trata de la magia del caos, la cual permite deformar, manipular y hasta reconstruir la realidad.

