Cepillín: la vez que golpeó a Óscar Burgos por ofenderlo en su propia casa | VIDEO

El comediante mexicano Oscar Burgos, famoso por llevar a la pantalla chica a personajes como el Perro Guarumo o El Kompa Yaso, volvió a ser motivo de polémica por sus más recientes declaraciones en el espacio de Franco Escamilla, en las que involucró al fallecido comediante, Ricardo González “Cepillín”.

Burgos, quien estuvo casado con otro personaje polémico, la comediante regiomontana, Karla Panini, señaló frente a Escamilla en un video difundido a través de Tiktok, que Cepillín fue la última persona (hasta ahora) que lo ha dejado maltrecho a golpes.

En palabras del propio Burgos, hace algunos años, Ricardo González lo invitó a su casa para una fiesta, el comediante que ha hecho famoso al Kompa Yaso, indicó frente a Escamilla, que se puso muy ebrio y además consumió drogas a lo largo de la velada y que esa fue la causa principal por la que perdió el control y comenzó a agredir verbalmente a Cepillín, cuando él era el anfitrión de dicha fiesta.

En sus palabras señaló que se hartó de escuchar a Cepillín hablar sobre su carrera o de su persona y comenzó a lanzarle comentarios que no le gustaron al payaso de la televisión.

De armas tomar

Harto de los comentarios y groserías de Burgos, Cepillín se paró frente a él y sólo alcanzó a escuchar que le dijo “A mí no me vas a insultar”, acto seguido recibió un fuerte golpe en el rostro, (que por el alcohol y las drogas no alcanzó a esquivar), luego vinieron un par más y una patada, hasta que respondió y le dio un golpe en el cuello a su agresor.

La mala noticia para Burgos es que al no estar en condiciones físicas aceptables, no recuerda que es lo que pasó después, sin embargo, alcanzó a salir al jardín y una vez ahí, sólo recuerda que uno de los empleados de la casa le comentó que las llaves de su auto estaban pegadas u que se fuera, ya que el “señor” había amenazado e ir por una pistola.

El relato con Escamilla finalizó ahí, sin embargo, la respuesta en redes sociales se viralizó recientemente con miles de comentarios sobre este hecho en particular; no es la primera vez que Burgos se mete en polémicas, ya anteriormente le había tocado ser parte de las conversaciones por sus dichos sobre la relación entre su ex Karla Panini y su excompañera en Las Lavanderas, la extinta Karla Luna.

SEGUIR LEYENDO:

Juan Gabriel: así lucía en su primera aparición en TV | VIDEO

Óscar Burgos defiende la relación de su ex Karla Panini con Américo Garza: es "hermosa", afirma

Franco Escamilla: 3 veces que el standupero demostró tener un corazón ENORME