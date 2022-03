Óscar Burgos defiende la relación de su ex Karla Panini con Américo Garza: es "hermosa", afirma

Una de las relaciones más polémicas de los últimos años es la de Karla Panini con Américo Garza, pues según se ha dado a conocer en diversas ocasiones, el romance surgió mientras el empresario aún estaba casado con Karla Luna y si hay algo que el Internet no perdona es que la traición se dio a pesar de la amistad de las actrices que protagonizaron el programa "Las Lavanderas".

Por supuesto, quien ha sido la mira de las críticas e incluso amenazas por haber traicionado a su amiga, es Karla Panini; sin embargo, su ex esposo, Óscar Burgos, ha salido a defenderla al asegurar que él fue "el hombre que no la atendió", razón por la que poco a poco la actriz fue congeniando con Américo Garza.

Cabe recordar que Burgos, además de ser “El Perro Guarumo”, es la mente maestra detrás del exitoso programa "Las Lavanderas" y en su reciente aparición en "El minuto que cambió mi destino" con el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló su postura sobre el escándalo en el que se vio envuelta su ex esposa, con quien tiene un hijo.

Usuario declaran odio mundial hacia Karla Panini por comentarios sobre Karla Luna

¿Qué dijo Óscar Burgos sobre Karla Panini?

Durante la entrevista, el comediante recordó cómo surgió el programa que por años protagonizaron las actrices: "El personaje de la lavandera se lo doy a Karla Panini y a Karla Luna, y lo hacen estupendo". Sin embargo, destacó que aunque seguía junto a su ex, poco a poco se fueron distanciando por temas de trabajo.

"Karla (Panini) y yo siempre la hemos llevado bien chido y entonces nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México; nos veíamos muy poco. Cada tres meses nos veíamos un ratito, ya ni teníamos relaciones y un día estábamos en México y le dije, empezamos a tener una plática y dijimos 'sabes qué, es que nos queremos un chorro, somos muy buenos amigos, tenemos un hijo en común, por qué no nos separamos bien cuates'", dijo.

Tras esa charla cada quien se separó, pero siempre como amigos. A pesar de ello, el comediante destacó que tiempo después comenzaron los "chismes y diretes". Además de que él también se vio "crucificado" por las criticas de las que aseguró sólo son para monetizar.

"Yo pienso que es alguien que tiene todo un ejército de redes sociales de 'vamos a atacar a cierta persona' y se van todos sobre ella. ¿Por qué?, porque les deja likes, les deja reproducciones en YouTube y entonces les produce dinero. Entonces, como yo le dije a Panini, ya no les demos vuelo", recordó.

Además, defendió a su ex, pues detalló que su romance con el empresario Américo Garza se dio por coincidencias que empezaron a tener. "Óscar Burgos comienza a desatender a Karla Panini cada vez más y ya no la pela; ellos (Garza y Luna) tienen algunos problemas, no sé qué problemas. Entonces este hombre y esta mujer (Garza y Panini) empiezan a coincidir y a darse cuenta que tienen mucho en común y deciden enamorarse, y al final se casan", precisó.

En cuanto a su opinión persona sobre esta unión se limitó a decir que se trata de "una historia hermosa de amor en donde yo juego el papel del hombre que no la atendió y quedó fuera", además de que no tiene ningún rencor contra el empresario y que incluso su hijo le tiene cariño.

Por otro lado, sobre la fallecida Karla Luna, aseguró que "la adoraba", pues "era mi alumna, mi amiga, que teníamos una amistad. La sigo extrañando, la sigo queriendo; no puedo ver videos de ella porque lloro, porque me acuerdo de ese momento y yo realmente la quiero mucho".

Hijo de Karla Panini recibió amenazas de muerte

Finalmente, reveló que ante las criticas que recibió por haber sido un hombre "engañado" por su ex esposa, tuvo que volver al psiquiatra por el tema de su hijo Gabriel, quien fue amenazado de muerte por muchos usuarios de redes sociales, por lo que siempre tenía miedo por el bienestar del pequeño.

"Preocupado porque le vayan a hacer algo o que vayan a lastimar a Karla Panini. 'No más que la vea, la voy a matar a esa vieja', y está con mi hijo y ella realmente... cómo les explico", detalló. Por otro lado, destacó que además de su hijo, también le preocupan las hijas de Karla Luna.

Y es que según indicó les tiene cariño y las conoció desde que eran bebés, "y porque las afectan cuando hablan mal de su papá, cuando hablan mal de Panini afectan a las niñas; no favorecen en nada. No se vale atacar a los niños por un problema de adultos", concluyó.

